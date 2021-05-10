〈誠美材法說〉年底毛利率拚達10% 轉投資恆美光電擬上市

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (10) 日召開法說，隨著面板景氣維持高檔，營運業內外皆美，其中，業外持股 28.1% 的恆美光電 (原昆山奇美) 去年底完成組改後，今年首季也已向蘇州證監會送件申請上市，本業方面，隨著需求維持高檔，加上高值化產品布局發酵，年底力拚毛利率從目前約 5% 提升至 10%。

誠美材發言人盛海天表示，首季面板產業淡季不淡，其中，電視需求維持高檔，推升台灣本業、業外轉投資恆美光電營運均維持高檔，恆美光電首季也挹注誠美材約 1.5 億元，反映產品漲價效應、匯兌利益等。

盛海天指出，目前訂單能見度最遠可看到年底，但短期缺料仍是大問題，估吃緊狀況估第 3 季後才可望逐步緩解，首季台灣四條產線稼動率僅約 8 成，恆美光電方面，1.5 米產線維持滿載、2.5 米幅寬產線稼動率則約 6 成。

展望今年，誠美材總經理羅來煌認為，面板景氣到第 4 季都可望維持高檔，包含電視、筆電、平板需求增溫，也看到車載應用將在未來幾年發酵，將擴大布局高值化產品布局，也自行開發 MiniLED 補償膜材料，正送樣客戶驗證中。

誠美材首季營收仍以電視為主要來源，占比達 50%、IT、中小及其他產品則各占 38%、12%，若以地區別來看，今年第 1 季台灣、日本、中國客戶各約占 44%、28%、27%。

誠美材今也公告 4 月營收達 9.01 億元，月減 12.67%、年增 7.65%，累計今年前 4 個月營收達 36.48 億元、年增 30.9%。