誠美材債協展延一年 獲半數以上債權銀行核准通過

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (31) 日召開重大訊息表示，申請債權債務展延一年，經最大債權銀行合作金庫通知，已獲得 1/2 以上債權銀行核准通過，將展延至 2022 年 3 月 31 日，誠美材表示，債務展延對現有財務狀況無任何影響。

誠美材前年爆發經營權糾紛，導致銀行因風險提高，凍結公司各項款項額度，影響公司正常購料、到期借款也無法如期償還，因此在 2019 年 3 月向經濟部工業局申請債務協商，隨著經營權之爭落幕，近兩年持續與銀行進行債務協商。

展望今年，偏光板受惠面板產業景氣維持高檔，第 2 季擬跟進調漲價格約 5-8%，營運維持高檔，誠美材產能也維持滿載，訂單能見度看到上半年，計畫今年持續去瓶頸，將台灣四條產線產能從 250 萬平方米提升至 400 萬平方米。

誠美材去年第 4 季本業順利轉虧為盈，加上業外恆美光電 (原昆山奇美) 產能逐步開出挹注下，法人看好，誠美材首季營運將再優於去年第 4 季，今年全年可望擺脫連五年虧損。

另一方面，誠美材前副董事長葉美麗被控利用子公司茂豐、海外公司掏空資產，並利用茂豐收購立委蘇震清持有的郡宏股票，共掏空誠美材約 2.2 億元，台北地檢署日前也依違反證交法起訴葉美麗等三人，蘇震清則因罪證不足獲不起訴處分。