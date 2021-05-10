長華*可轉債7月將到期 把握轉換黃金期

長華 *(8070-TW) 公告，將強制贖回國內第四次無擔保可轉換公司債 (簡稱長華四，代號：80704)，並訂於 7 月 20 日終止該批債權櫃檯買賣，7 月 19 日是債券所有人申請轉換為股票的最後期限，提醒投資人把握轉換黃金期，儘早申請轉換，確保自身投資權益。

長華 * 指出，2020 年底所發行募集完成的國內第四次無擔保可轉換公司債長華四，截至 5 月 6 日，長華 * 已連續 30 天收盤價高於 30.81 元，即長華四轉換價格的 1.3 倍，依據轉換公司債發行及轉換辦法規定，已符合公司執行長華四贖回權的條件。

長華 * 也公告將行使強制贖回權，預計長華四將於 7 月 20 日終止櫃檯買賣。為因應股東會召開事宜，長華四自 4 月 19 日到 6 月 17 日為停止轉換期間，6 月 18 日始得開放轉換。

長華 * 提醒，目前市場上仍有約 1772 張長華四可轉債尚未轉換，在此提醒投資人，7 月 19 日是申請轉換為股票的最後期限，應儘早於 6 月 18 日到 7 月 19 日進行轉換，把握轉換黃金期，以確保自身投資權益。

長華 * 第一季營收為 45.95 億元，季增 4%，年增 21%，毛利率 15%，季減 1 個百分點，年增 1 個百分點，稅後純益 2.37 億元，季增 14%，年增 58%；以每股面額 1 元之股數計算，第一季每股稅後純益 0.36 元，如以每股面額 10 元之股數換算，則相當於 3.6 元。