〈台股盤後〉航運、鋼鐵發威力抗電子股賣壓 下跌49點月線失而復得

台股今 (10) 日受電子股上攻無力拖累，盤中一度回測月線，午盤過後資金流向傳產類股，包含運輸、鋼鐵等族群，力抗電子股賣壓，加上金融族群也相對有撐，終場收 17235.61 點，下跌 49.39 點或 0.29%，成交量 4902.15 億元。

觀察權值股表現，晶圓雙雄台積電、聯電雙雙失色，跌幅超過 1%、2%，拖累大盤回測月線；聯發科更受中國 5G 手機量低於預期的利空干擾，大跌逾 7%，終場收在 979 元，失守千元大關；鴻海、大立光跌幅也超過 3%，其他電子權值股同樣弱勢，矽力 - KY、聯詠、國巨、南亞科、友達、群創均在盤下震盪。

盤面上傳產族群力撐台股，航運三雄長榮、萬海、陽明攻漲停，陽明、萬海站上百元大關，台驊投控、四維航同樣亮燈漲停；其他航運股方面，慧洋 - KY、榮運、長榮航、中櫃漲幅也超過半根停板，台航、裕民、中航表現也不俗。

國際鋼市持續回溫，激勵盤上 14 檔鋼鐵股強勢亮燈漲停，包含燁興、美亞、燁輝、長榮鋼、中鴻、允強、第一銅均攻上漲停，指標股中鋼同樣大漲逾 9%，官田鋼、大成鋼、春源漲幅也超過 5%。

金融族群今日也由金控雙雄富邦金、國泰金領頭衝，漲幅超過 8%、5%，激勵金融股全面走揚，開發金、中信金、元大金、永豐金、新光金、台新金、第一金、兆豐金等漲幅均超過 1%。

從類股觀察，資金持續流出電子轉入傳產族群，19 大類股中，僅有電子類股指數下跌 2.17%，大盤成交比重更跌破 4 成，僅達 39.49%，反觀航運、鋼鐵合計就占大盤比重近 4 成。

法人表示，電子族群短期續疲，成大盤上攻最大阻力，近期可關注上市櫃公司首季財報、4 月營收公布，以及電子權值股後續表現，月線將成關鍵點位，另外，MSCI 周三 (12 日) 也將公布最新季度調整，台股相關權重是否再調整，值得關注。