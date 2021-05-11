◆盤勢分析

1. 週一 (5/10) 華爾街通膨疑慮再起，恐慌指數大漲逾 17%，科技股尾盤賣壓沉重，道瓊盤中首次突破 35,000 點大關後回落。終場美股四大指數下跌，漲跌幅區間位於 - 4.66% 至 - 0.10%。其中，那斯達克指數下跌 2.55%，費城半導體指數下跌 4.66%，台積電 ADR 下跌逾 3.8%。

2. 台股週一指數開低走低，資金流向傳產、金融，電子群族較為弱勢，終場指數下跌 49.39 點，跌幅 0.29%，收在 17,235.61 點，成交金額為 4,951.84 億元。三大法人合計賣超 8.87 億元：外資賣超 25.9 億元、投信買超 16.84 億元、自營商買超 0.2 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：較前一交易日增加，後市價量不宜背離，方對盤勢較為有利。

（2）、均線：守於月線之上，支撐為 17,000 點附近，壓力為 17,500 點附近。

（3）、技術指標：雖 9 日 K 值小於 D 值，但 KD 開口收斂。

4. 櫃買指數相對加權指數弱勢，指數回測 5 日均線，跌幅 1.2%，收在最低價 201.93 點，下方支撐為 196 點附近，壓力為 207 點附近，9 日 K 值（32）小於 50，呈震盪格局。

5. 觀盤重點：台股近期波動大，指數守於月線之上，我們認為短線上可以 5 日均線為支撐，並留意後續價量能否同步上揚，較有利反彈格局延續。市場資金輪動快速，建議電子、傳產分散布局較佳，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、航運、原物料、高爾夫球等族群。

6. 在加密貨幣挖礦潮持續炒熱，加上電競市場需求同步增溫下，台系板卡廠 4 月業績多持續勁揚，尤在以特幣近期站上 4 千美元以上高點激勵，挖礦概念主力股包括 2399 映泰、2465 麗臺及 6150 撼訊，10 日皆飆上漲停收盤。

7.2353 宏碁受惠筆電市場需求強勁，第一季營收 715.55 億元，站上近七年同期新高，獲利以數倍年增、達 27.43 億元，登十年單季新高的亮眼成績後，第二季可望再 Chromebook 出貨持續勁揚下、拉抬整體筆電出貨再較上季增揚。

8.4919 新唐 4 月合併營收達 34.95 億元，年成長 269.4％，累計 2021 年前四月合併營收為 135.68 億元，創歷史同期新高，相較 2020 年同期大增 340.6％。法人指出，新唐營收大幅成長主要原因為 2020 年 9 月對日本 Panasonic Corporation 半導體相關事業完成收購並合併進入新唐財報。此外，其具有微控制器（MCU）大缺貨所帶起的漲價商機，若後續 MCU 價格持續上漲，將有助於新唐業績表現。

