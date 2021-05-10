盤前財經大事搶先讀2021年05月10日

今日操盤前瞻
中國 4 月 M2 貨幣供給量
法說會：欣陸、誠美材、群聯、華碩
股東會：富旺、達亞
非農數據太可怕 股市為何照漲不誤？專家這樣解讀
週五最新公布的非農就業報告是紀錄上與預期相差最遠的一次，但股市依舊上漲，向來受益於經濟數據不佳的債市也上漲，但最終吐回泰半漲幅。閱讀全文...
狗狗幣半年漲 250 倍 馬斯克警告：加密貨幣前景光明 但請謹慎投資
狗狗幣本周挾著最近驚人漲勢突破 0.6 美元、締造歷史新高，幣圈期待特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克本周六主持電視節目可能掀起的熱潮，但自稱為「狗狗幣教父」的他周五在推特對加密貨幣發出罕見的警告。閱讀全文...
高成本轉嫁有難度 太陽能模組廠成產業夾心餅
隨著全球景氣復甦，原物料價格不斷攀升，太陽能產業也難逃成本上漲壓力，尤其去年下半年起，上游矽料、矽晶圓價格連番上漲，部分漲幅甚至超過 1 倍，但由於下游系統商拉貨力道趨緩，模組業者為求售，仍無法完全轉嫁高成本，成為產業中的夾心餅乾，僅能「共體時艱」。閱讀全文...
三因素加持 成衣廠訂單能見度重返長期水準
成衣廠受惠終端消費市場復甦優於預期，加上原料上漲、下單集中化等趨勢，訂單能見度普遍好轉，逐漸回到過去長達 3-4 季的水準，成衣雙雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 均已在接洽明年首季訂單。閱讀全文...
美國擬豁免新冠疫苗專利 台廠受衝擊程度有限
美國總統拜登擬放棄新冠疫苗專利，加速疫苗量產，此舉掀起國際藥廠反彈，且可能引發原物料搶奪戰，市場憂，國內新冠疫苗研發也將受到衝擊，對此，台廠認為，由於台廠專注蛋白質次單元疫苗，製程較複雜，儘管專利開放後，其他廠也難以複製量產。閱讀全文...
緯創財報反映代工廠持股立訊的機會與挑戰
代工大廠緯創 (3231-TW) 首季財報出爐，受到業外評價中國立訊集團持股影響，單季純益僅 0.04 元，下探逾五年低點，市場認為，同樣有持股立訊的和碩 (4938-TW) 首季財報業外也將認列相關評價損失。閱讀全文...
兩岸保健品需求回溫 + 新品挹注 葡萄王上修營運展望
保健品大廠葡萄王 (1707-TW) 看好台灣、中國保健品需求逐步回穩，加上今年新品陸續上市，上修營運展望，其中台灣葡萄王全年業績挑戰年增 30%、上海葡萄王則年增 20%，葡眾下半年營運才會顯現。閱讀全文...