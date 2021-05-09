〈台股風向球〉時間換空間 等待多空勢力消長

台股上周震盪如同坐大怒神，高低點差距多達 899 點，儘管周線終結連 6 紅，仍留多達 638 點的長下影線，法人指出，一周來融資在集中市場僅減肥 98 億元，籌碼面仍零亂，且今年前 4 月台股大漲近 20% 高居全球股市之冠，短線宜降溫才有利長多走勢。

法人說明，原本在台股坐大怒神劇烈震盪的上半周，融資餘額大減近 140 億元，但隨後多殺多的緊張局勢快速緩和，因此，融資尚維持在 2643 億元的偏高水位，籌碼面凌亂，所幸，美股上周五道瓊、標普雙雙刷下歷史新高，且行情是搭上景氣復甦的「有基之彈」，大盤不至於轉空，惟須時間整理，預料接下來一周仍將是區間整理盤。

另一方面，國泰證期研究部統計，過往 30 年 5-10 月間除了 6 月，多數月份下跌機會大。

上周自營商賣超最多達 148 億元，其次為外資賣超 122 億元，投信也賣超 17 億元，其中，自營商賣超主要集中在具業績和漲價題材的強勢股，包括賣超友達和群創均在 1.8 萬張上下，聯電 1.7 萬張，陽明 1.1 萬張，中石化和中鋼均超過 1 萬張，長榮航 8500 張，華航近 8000 張，彩晶也遭賣 7100 張。

而外資一周來主要賣超友達 7.6 萬張、聯電 6.8 萬張，緯創 4.1 萬張，華新 3.7 萬張，台泥近 3.3 萬張，燁輝、開發金均超過 2.6 萬張，臺企銀和陽明均逾 2.2 萬張。

本周將登場的重要法說有世芯 - KY、南茂、力旺、華碩、廣達和鴻海等，而 4 月營收和第一季財報進入公布最後倒數階段，具基本面和業績題材股，在波動中相對具支撐力，但法人也提醒，要留心最後公布財報者偶爾會有未爆彈。

永豐投顧指出，上周指數貫穿 17000 點後引來逢低承接買盤，且一周交易金額達到 2.68 兆元，又是一次大換手，不過，從過去經驗看，突然的利空殺盤都會伴隨急速反彈，上周的長下影線是否具有支撐力道，有待觀察產業基本面發展。

永豐投顧進一步提醒，上周美國財長葉倫突放出應該升息的言論，固然是不符身分的不當言論，卻也洩漏財經官員心裡的真實想法，觀察美國目前的景氣狀況以及物價走勢，儘管聯準會不斷安撫，但廣泛的缺貨已反映復甦實況，6 月 FOMC 會議不遠，市場不安情緒正在累積，須保持警戒，本周坐看多空力量消長，指數區間看 16800-17500 點。