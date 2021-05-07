〈美股早盤〉非農數據遠差於預期 科技股重獲青睞 標普、那指上漲

美股周五 (6 日) 開盤，受非農數據遠低於預期影響，投資人重新調整類股布局。道瓊工業指數在平盤附近震盪，那斯達克綜合指數漲 0.8%，標普 500 指數漲 0.8%，費半漲 1.4%。

勞工部公布 4 月非農就業人數，僅增加 26.6 萬，遠低於經濟學家預期的 97.8 萬，甚至接近百萬。上個月失業率上升至 6.1%，預期為 5.8%。3 月份的最初估計總數 91.6 萬被修訂為 77 萬。

聯準會 (Fed) 周四 (6 日) 公布半年度金融穩定報告，警告包括股市及其他市場的資產價格上漲，為金融系統帶來風險增加，而隨着資產估值攀升，一旦市場風險偏好情緒降溫，其價格都可能有「急劇下跌」的潛在風險。

在德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 不支持美國放棄對 Covid-19 疫苗的專利保護之後，疫苗製造商的股票有所緩解。 採取這一舉動之際，歐盟委員會有望最早在今天簽署來自輝瑞公司和 BioNTech SE 的 18 億份訂單。

與此同時，輝瑞和德國製藥商 BioNTech 已開始在美國申請完全批准其 Covid-19 疫苗的程序，FDA 通常需要大約 1 年或更長時間，來確定藥物在公眾中是否安全有效，之前的接種主要基於 FDA 的緊急使用授權。

截至台北時間周五 (7 日)21 時許：

道瓊工業指數跌 12 點或 0.04%，暫報 34536.37 點

那斯達克綜合指數上漲 111 點或 0.82%，暫報 13744.5 點

標普 500 指數上漲 34.03 點或 0.82%，暫報 4201.62 點

費半上漲 42.98 點或 1.4%，暫報 3109.21 點

台積電 ADR 上漲 1.14% 至每股 118.14 美元

十年期美債殖利率下跌 至 1.56%

紐約輕原油下跌 0.88% 至每桶 64.19 美元

布蘭特原油下跌 0.72% 至每桶 67.60 美元

黃金上漲 0.79% 至每盎司 1830.1 美元

美元指數下跌 0.43% 至 90.56 點

焦點個股：

Square (SQ-US) 早盤上漲 5.9%，報 237.2 美元

Square 公布 2021 會計年度第一季財報，拜比特幣之賜， Q1 營收年增 266%，大幅優於市場預期。Square 在財報聲明中表示，第一季營收受惠於比特幣大幅成長，但未來幾季，由於客戶需求或比特幣市場價格的變化，比特幣收入可能會發生波動。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.32%，報 661.40 美元

獨立投資管理公司 Baillie Gifford 持倉報告顯示，他們在第一季共拋售 1110 萬股特斯拉股票，占特斯拉已發行股份總數的 1.2%，相關持股較去年底以來減少了 40%。與此同時，特斯拉正面臨著來自福斯汽車、通用汽車等老牌汽車製造商日益激烈的競爭。

Roku(ROKU-US) 早盤上漲 16.2%，報 330.30 美元

根據 Refinitiv 數據，Roku 公布的調整後每股純益為 54 美分，而預估為每股虧損 13 美分。收入比去年同期增長 79%，也超出預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月非農就業人口增加 26.6 萬，預期 99.8 萬，前值 91.6 萬。

美國 4 月失業率 6.1%，預期 5.8%，前值 6%。

美國 4 月平均每小時工資增加 0.3%，預期 - 0.4%，前值 4.2%。

美國 4 月勞動力參與率 61.7%，預期 61.6%，前值 61.5%。

(圖表取自 Zero Hedge)

華爾街分析：

Pacer ETFs Distributors 總裁 Sean O'Hara 提醒，估值是當前需要關注的一大問題，與 2020 年相比，股票價格要貴上 20-30%。因此，最大的挑戰是如何迅速實現收益增長，以及投資者是否會因此而受到驚嚇。

Axi 市場分析師 Milan Cutkovic 表示 ，目前投資者面臨的困境是，儘管強勁的美國經濟數據是利多消息，但經濟加速成長正增加過熱的風險，並迫使美國聯準會提前升息。

瑞銀發布報告指出，長期投資者應該保持親風險立場，繼續投資。但也警告，當前正在進入一個股票上行阻力較大的時期，預計市場波動增加，市場可能會出現明顯的輪動行情。