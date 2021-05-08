〈熱門股〉燦坤首季獲利佳 股價登4年新高

3C 連鎖通路燦坤 (2430-TW) 受惠展店策略有成，今年首季稅後純益 1.67 億元，季增 67%、年增 74%，每股純益 1 元，創近 5 年單季新高，吸引買盤進駐，周五股價強勢收漲停 29.8 元，寫 4 年來新高。

燦坤為穩固市佔率，祭出三大營運動能，包括大型店 Awesome、第十代店 LifeStyle 及店面持續改裝等，其中，Awesome 店主要特點為店內空間高達 300 坪以上，空間維持寬敞、明亮、舒適風格，且產品符合原廠展示規範，成為營運成長主要動能。

燦坤今年則是再打造 Surpass 超越店，以尊榮、非凡以及專業為概念，具備完整通路模式，來服務不同需求的消費者，加上筆電需求動能延續，看好全年營收也會比去年好。

燦坤認為，全球新冠肺炎疫情、美中貿易對壘依舊、國際航運物流及原材料成本上升等因素，恐將影響全球供應鏈供貨狀況，隨著國內疫情緩解及經濟情勢逐步好轉，可望提升消費購物意願，雖然總體仍充滿變數及不確定性，不過燦坤以組建服務團隊、培養人力資本、提升運營效能等，提升市場競爭力。

燦坤 4 月營收 16.95 億元，月增 11.46%、年增 17.63%；前 4 月營收 69.41 億元，年增 16.42%。