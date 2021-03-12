燦坤去年獲利創4年新高 擬配息1.55元 殖利率逾7%

3C 連鎖通路燦坤 (2430-TW) 受惠改裝展店策略奏效，去年第 4 季稅後純益 0.99 億元，季增 19.27%、年增 94.12%，每股純益 0.6 元；去年純益純益 3.08 億元，年增 45.58%，每股純益 1.85 元，單季、去年獲利均創 4 年來新高。

燦坤董事會今日也通過去年盈餘分配案，擬配 1.55 元現金股利，以今日收盤價 21.45 元估算，殖利率 7.23%。

燦坤去年第 4 季營收 49.94 億元，季減 7.14%、年增 17.04%；毛利率 16.16%，季增 1.75 個百分點、年減 0.94 個百分點；營利率 2.56%，季增 0.74 個百分點、年增 0.72 個分點；稅後純益 0.99 億元，季增 19.27%、年增 94.12%，每股純益 0.6 元。

燦坤去年營收 195.43 億元，年增 3.31%；毛利率 15.59%，年減 0.3 個百分點；營利率 2.17%，年增 0.27 個百分點；稅後純益 3.08 億元，年增 45.58%，每股純益 1.85 元。

燦坤為穩固市佔率，祭出三大營運動能，包括大型店 Awesome、第十代店 LifeStyle 及店面持續改裝等，其中，Awesome 店主要特點為店內空間高達 300 坪以上，空間維持寬敞、明亮、舒適風格，且產品符合原廠展示規範。

燦坤今年則是再打造 Surpass 超越店，以尊榮、非凡以及專業為概念，具備完整通路模式，來服務不同需求的消費者，加上筆電需求動能延續，看好本季營收將優於去年同期，全年營收也會比去年好。