散熱廠Q1獲利兩樣情 動力-KY純益創同期高、泰碩探近一年低點

散熱廠陸續公布營收與財報，但財報呈現兩樣情，動力 - KY(6591-TW) 受惠電競升級需求顯著，首季稅後純益 7662 萬元，季減 1.8%、年增 489%，每股純益 2.41 元，創歷年同期新高；泰碩 (3338-TW) 則因去年基期高及遇上缺工缺料狀況，單季純益 1130 萬元，季減 71.4%、年減 82.1%，探近一年低點，每股純益 0.13 元。

動力 - KY 第 1 季營收 4.7 億元，季減 3.69%、年增 86.89%；毛利率 35.86%，季增 6.13 個百分點、年增 8.16 個百分點，營益率 22.81%，季減 5.49 個百分點、年增 15.35 個百分點；稅後純益 7662 萬元，季減 1.8%、年增 489%，每股純益 2.41 元。

動力 4 月營收 1.87 億元，創歷史單月次高，月減 12.03%、年增 38.9%；累計前 4 月營收 6.57 億元，年增 70.19%。

動力表示，上季受惠 NVIDIA 推出新款 RTX3060 系列晶片、AMD 推出 6700 系列產品，推升電競配備升級需求顯著增加，加上各種加密貨幣普及率提升，挖礦機拉貨動能擴大，單季顯示卡相關散熱風扇出貨量年增逾 1 倍，訂單能見度也從 2-3 週拉長至 2 個月。

動力看好，NVIDIA 預計本季推出高效能礦機專用 CMP 系列繪圖晶片，除可縮減影像輸出功能，也強化長效高速運算技術，由於礦機需要 24 小時不斷電演算能力，散熱風扇排熱需求也較一般顯示卡高，預期散熱風扇出貨量有望逐步提升。

泰碩第 1 季營收 11.39 億元，季減 12%、年增 11.48%；毛利率 14.92%，季減 5.28 個百分點、年減 6.52 個百分點；營利率 1.76%，季減 4.14 個百分點、年減 4.43 個百分點；稅後純益 1130 萬元，季減 71.4%、年減 82.1% 近一年新低，每股純益 0.13 元。

泰碩 4 月營收 4.08 億元，月減 11.16%、年減 30.99%；累計前 4 月營收 15.48 億元，年減 4.08%。

法人認為，第 1 季將成為全年營運低點，後市有望隨著 5G 基建需求增加，及 5G 筆電均熱片逐步出貨，營運同步回溫。