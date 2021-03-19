動力-KY去年純益大增逾8成 每股賺5.66元寫新猷 擬配息2.75元

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 去年第 4 季、全年雙率雙升，去年稅後純益 1.64 億元，年增 83.61%，每股純益 5.66 元，創新高。董事會通過去年盈餘分配案，擬配發 2.75 元現金股利，以今日收盤價 64.2 元計算，殖利率 4.28%。

動力 - KY 去年營收 15.78 億元，年增 33.2%；毛利率 33.8%，年增 7.3 個百分點；營利率 18.95%，年增 7.36 個分點；稅後純益 1.64 億元，年增 83.61%，每股純益 5.66 元。

動力 - KY 去年第 4 季營收 4.88 億元，季增 8.69%、年增 45.24%；毛利率 42%，季增 10.8 個百分點、年增 8.9 個百分點；營利率 28.28%，季增 11.08 個百分點、年增 10.08 個百分點；稅後純益 0.78 億元，季增 116.6%、年增 212%，每股純益 2.61 元。

動力表示，受惠全球疫情擴散，宅經濟發燒，高效能運算系統 (HPC) 需求持續增溫，下游系統廠商對新舊世代的中高階顯示卡風扇訂單均明顯提升；NVIDIA 及 AMD 去年下半年推出新世代高階繪圖晶片，帶動新一波硬體升級潮；江西廠量產及自動化升級，整體規模經濟及產線優化效益逐步顯現，推升去年獲利表現。

動力指出，去年車載、工控及網通等特殊應用風扇出貨量年增 5 成，另外，利基型風扇產品將強化 5G 伺服器、智慧家電及車用等相關散熱產品市場布局，其中，5G 伺服器散熱風扇預估下半年放量出貨、車用散熱風扇將可望打入中國一線車廠供應鏈，全年營運不看淡。