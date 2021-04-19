中鋼Q1稅前大賺近131億元單季最強 每股稅前盈餘0.83元

中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日公告 3 月自結稅前盈餘 56.37 億元，寫單月新高，第一季稅前盈餘來到近 131 億元，較前季大增逾倍，同創歷史單月、單季最佳，單季每股稅前盈餘約 0.83 元。

中鋼 3 月營收 368.95 億元，月增 22.5%、年增 32.9%；營業淨利 53.88 億元，月增 39.4%、稅前盈餘 56.37 億元，月增 46.4%，每股稅前盈餘約 0.36 元，較去年同期轉盈。

中鋼第一季營收 978.22 億元，季增 11.7%、年增 25.5%；營業淨利 124.89 億元，季增 113%、營益率 12.7%，季增 6 個百分點，衝上 10 年高點、稅前盈餘 130.99 億元，季增 109%，每股稅前盈餘 0.83 元，也較去年同期虧轉盈。

中鋼表示，以 3 月獲利表現來看，鋼鐵本業受惠鋼市復甦，銷售單價及數量持續往上攀升，且單價漲幅大於成本漲幅，推升本業獲利增加，業外轉投資礦產也有收益，因此推升獲利表現向上。

展望第二季，中鋼直言，由於目前各高爐滿載、全產全銷，整體接單進入高原期，第二季接單量約維持第一季的 305-306 萬噸，不過由於鋼價價格向上，第二季營收可望跨越千億元。