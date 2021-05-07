2.1萬人搶捧鐵飯碗 台電招考錄取率僅3.63%

台電 9 日 (周日) 將舉辦 110 年度「新進僱用人員甄試」，包含台北、台中、高雄與花蓮等四個考區，共吸引 2.1 萬人報考，預計錄取 766 名，錄取率僅 3.63%。

台電表示，本次將在全台 14 個考場同時舉行初 (筆) 試，招考 19 個類別，共 21097 人報考，預計錄取 766 名，報名錄取率為 3.63%。

台電指出，此次新進僱用人員甄試，配電線路維護 (預計錄取 265 名)、綜合行政 (109 名) 及變電設備維護 (97 名) 為錄取名額前三多，而以往競爭最激烈的「綜合行政」類報名人數為最多，共計 11102 人，報名錄取率僅 0.98%。

同時，台電董事會今日通過，預計 6 月中旬發行今年度第 2 期無擔保普通公司債 180.5 億元。台電表示，為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，本次籌資主要因應興達電廠燃氣機組更新改建計畫、第七輸變電計畫、南科超高壓變電所擴建計畫等。

台電本次公司債發行條件，5 年期利率 0.44% 發行總額 64 億元，7 年期利率 0.49% 發行總額 78.5 億元，10 年期利率 0.60% 發行總額 38 億元，均採固定利率計息。