2021富比士台灣富豪榜多張新面孔 「鞋王」張聰淵登首富 

富比士雜誌 (Forbes) 公布 2021 年台灣 50 大富豪，由於疫情帶動出口強力成長，台灣富豪總資產規模增加三分之一，首富由有「神秘鞋王」之稱的宏福實業張聰淵一家奪下，國泰金控董事長蔡宏圖、蔡政達兄弟蟬聯第二名，富邦金控蔡明忠、蔡明興兄弟居第三。去年首富頂新集團魏家四兄弟排第四，鴻海集團 (2317-TW) 董事長郭台銘位居第六。
2021 年富比士台灣富豪榜前十名
- 宏福國際張聰淵 (資產淨值 138 億美元)
- 國泰金控蔡宏圖、蔡政達兄弟 (92 億美元)
- 富邦金控蔡明忠、蔡明興兄弟 (79 億美元)
- 頂新魏家四兄弟 (78 億美元)
- 日月光張虔生、張洪本兄弟 (72 億美元)
- 鴻海集團郭台銘 (71 億美元)
- 旺中集團蔡衍明 (61 億美元)
- 廣達電腦林百里 (58 億美元)
- 國巨集團陳泰銘 (50 億美元)
- 長春集團林書鴻 (48 億美元)
今年富豪榜榜首「黑馬」張聰淵去年還在富豪榜十名之外，他創辦的華利實業 (宏福)4 月 26 日剛在中國深圳股市上市，股價大漲。該公司是全球第二大運動鞋代工廠，客戶包括 Nike(NKE-US)、Puma、UGG、Vans、Columbia 等。
富比士報導，台灣因防疫優於其他國家而能維持正常生活，在疫情肆虐的一年顯得極為難得，拜內需和科技出口強勁之賜，台灣去年經濟成長 3%，是亞洲前段班，全年外銷改寫歷史新高，台股更順勢大漲 45%，令富豪身價水漲船高，總資產價值成長三分之一至 1490 億美元。
今年 50 大富豪有 36 人資產都增加，尤其是受益於晶片短缺的半導體業。日月光的張虔生、張洪本兄弟增加金額最大，合計資產淨額一口氣增加 26 億美元，聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介身價暴增逾 150% 至 33 億美元，台積電 (2330-TW) 創辦人的資產增加 87% 至 28 億美元。
電動車趨勢也嘉惠相關產業，供應特斯拉 (TSLA-US) 電源零件的台達電 (2308-TW) 創辦人鄭崇華資產翻倍成長，石化業巨頭長春集團不只創辦人林書鴻資產成長，兒女鄭正和鄭信愛更在今年首度進榜，以合計 26.5 億美元資產排第 17 名。