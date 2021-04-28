台灣央行「看的見的手」似已退出 台幣或有全球晶片需求撐腰續强

曾經是台幣阻升的重要力量，台灣央行的干預在近兩個月卻變得虛無飄渺，可望為台幣邁向 24 年來的盤中新高鋪平道路。

據彭博貨幣排行榜，台幣兌美元這個月以來已漲逾 2%，漲幅位居主要亞幣之冠。最新一波漲勢開始於 4 月中旬美國財政部發布匯率報告前後，隨著彭博美元指數再度走弱，不少分析師預計台幣有繼續升值的空間。而除了央行的干預放緩，全球對晶片供應的需求恐急，也有助台幣維持強勢。

白：美元兌台幣走勢 藍：台積電股價 圖片：Bloomberg

美國財政部在本月發佈的匯率操縱報告中提到，將和台灣就台幣「結構性遭低估」進一步協商，此後市場對台幣動向的關注也逐步增加。這讓台灣央行總裁楊金龍陷入兩難，一方面必須照拂出口商的競爭力，另一方面又不想和美國針峰相對。

「過去弱勢匯率對台灣的經濟成長及發展可能是有利的，不過如今重要的是全球領導人對半導體的觀點，」馬來亞銀行資深外匯策略分析師黃經隆說，「過去需要弱勢台幣不代表現在也需要」。

據多位銀行交易員，過去一周匯市未出現央行明顯干預的跡象，即便盤中出現疑似透過公股銀行零星拉弱台幣匯價的狀況，多數時間只是補充稀疏的美元買盤，讓價格得以連續。交易員因未被授權對外發言而不願具名。

彭博行業研究亞洲外匯策略師趙志軒認為，做為展現善意的手段之一，台灣央行可能 4 月就已經不在匯市中明顯干預，以說服美國財政部不把台灣貼上匯率操縱標籤。

彭博第一季台幣預測中最准確的前三個機構之一——西太平洋銀行預測台幣將在 2022 年中之前升至 27.5 元。台幣周三早盤表現持堅，目前約在 27.85 的近兩個月盤中高位附近交易，上日收盤價則續創 1997 年以來最強。

儘管從經濟基本面及央行暫時縮手看來，台幣升值機率不減，不過也有一些分析師認為利空風險仍在。美國銀行策略師 Chun Him Cheung 在周一的報告中就表示，台幣升破 28 元關卡後料將繼續升值，但同時面臨三大下檔風險，包括美國對台灣在匯率操縱問題上態度的軟化、美債殖利率彈升帶動美元升值，以及油價上漲。

不過，西太平洋銀行經濟學家 Elliot Clarke 仍然認為，「台灣成功控制疫情，加上產業優勢明顯，讓台灣在 2021 至 2022 年全球復甦的過程中處於極佳的地位。」他並指這種氛圍同時有利於經濟及台幣匯價表現，預計直至 2022 年，台幣都有出現快速或大幅升值的風險。

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