台股健康輪動 520該聚焦哪些個股？

台股週一 (5/3) 拉回整理，再爆出史上第二大成交量 5,877 億元，從 4 月以來台股成交量持續放大，甚至超車香港股市，在 4/29 當天台股上市成交值為 5,480 億元，香港恆生指數成交值為 1,362 億港幣(約合新台幣 4,892 億元)，這打破了香港 2006 年滬港通、深港通 15 年來的紀錄，而且即使外資今年以來賣超台股近 3 千億元，但是台股不論指數或市值都較去年同期增長逾 2 成，顯示台股人氣匯聚、資金動能強強滾。



市場所謂「五窮六絕」說的就是電子股傳統第二季淡季，但疫情改變了一切，科技在疫情中扮演世界連結的重要角色，以出口來講，台灣第一季出口年增 24.6%，電子零組件出口年增 28.4%、光學器材年增 39%、塑橡膠及其製品年增 36.1%；第一季台灣外銷接單年增 42.9%，許多科技零組件例如半導體、驅動 IC、玻璃基板等都面臨嚴重缺貨和需求，因此台股創史高後指數回測，依然有基本面作為強勁的靠山。



但是受到美股影響，電子仍呈現偏弱格局，在資金比重尚未回到至少 6 成情況下，原物料族群將繼續掌台股多頭兵符，尤其最近疫情再度升溫，塞港缺櫃使得國際四大航運價格通通再飆破新高，美西、美東、歐洲航線每 FEU(40 呎櫃)首度衝破 6 千、5 千、9 千美元大關，航海王勇往前行，萬海 (2615) 旗下 119 艘船舶，運力約 32.3 萬 TEU(20 呎櫃)，最近又新闢亞洲 / 南美西航線(AS1)，3 月起再增加美西線每週 4 班定期航班，萬海擴大今、明兩年資本支出，隨國際航運價格續漲，萬海今年獲利也將大幅提升，週一萬海股價不但盤中奔漲停，衝破百元登上 104 元，也成為航運股當中的股王。

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