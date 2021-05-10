鋼鐵、航運主升段行情 5月法人將會優先買進哪些？

道瓊及標普 500 指數再創歷史新高，美國科技股指數也從季線開始反彈，整體來看美股依舊強勢，台股就沒有大跌空間。不過一個台股卻是兩個世界，第二季以來電子指數只漲 1.7%、金融指數則大漲 12.4%、傳產指數狂飆 15%。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，3 月我在專欄中推介的鋼鐵股中鴻 (2014-TW) 與航運股萬海(2615-TW)，4 月以來更是大漲特漲。當時看好中鴻搭上全球通膨升溫趨勢，中鴻有中鋼料源支援，受惠鋼鐵漲價程度最高，估計單季 EPS 有賺 1 元的實力，後來第一季 EPS 公布達 1.18 元，比我預估的更好，股價翻倍漲到 40 幾元還欲罷不能。

由於 4~5 月盤價繼續調漲，現在歐美熱軋已經大漲到 1500~1600 美元，中鴻內銷盤價約台幣 27000 元，換算下來不到 1000 美元，估計 6 月盤價再漲，合理推估第 2 季 EPS 將高於第一季，上半年挑戰 2 元以上。而拜登 1.9 兆美元基建計畫尚未實行鋼價就漲翻，下半年鋼鐵應該也是易漲跌，中鴻今年 EPS 上看 5~6 元。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，我從中鴻股價僅 17 元左右時推介到現在 57.4 元，短短一個多月就飆漲 200%，法人依舊前仆後繼持續大買。中鴻海本益比還是只有 10 倍左右，傳產電子一強一弱的情況之下，法人為求績效資金磁吸的效應擴大，傳產強者恆強的情況確立。

國內外法人將如我 4 月專欄中預估，會因為持有傳產總庫存水位不到 5%，最後被迫追進傳產股股，成為行情噴出的動力。

觀察外資及投信最近每天買超前 10 名，幾乎都是傳產的天下，而法人優先買進哪些傳產股呢？首先是以鋼鐵為首的原物料股，鋼鐵受惠美中政策是最早領先大盤創高的族群，主流地位明顯。鋼鐵供不應求，誰手中有貨誰就是大贏家。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，中鋼中鋼 (2002-TW) 是國內最大供貨來源，第一季 EPS 0.58 元相對目前 40 幾元的股價並不突出，但是 4 月營收創新高，估計第二季 EPS 上看 1 元，全年挑戰 4~4.5 元，假設配息率 7 成配息 3 元，殖利率達 6~7%，難怪被法人列為優先回補名單。

國內鋼鐵通路龍頭新光鋼 (2031-TW) 第一季獲利爆發，單季 EPS 達 2 元，去年底存貨約 38 億，股本 30.8 億，庫存超過 1 個股本，受惠庫存漲價度高。投信 4 月大買 1.4 萬張，推升新光鋼股價翻倍大漲，5 月持續買進之後，投信最新瞄準美國最大鋁及不鏽鋼通路商大成鋼(2027-TW)。

去年底大成鋼存貨達 493 億，受惠鋁價上漲，美國鋁捲板短缺，不鏽鋼美國市場交期也排到第三季。最新公佈的 4 月營收連續兩個月創下新高，全年獲利將大幅優於去年，今年 EPS 上看 5 元，4 月漲幅落後同業，5 月補漲的空間大。

另一方面，貨櫃三雄中陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 已經站上百元，長榮 (2603-TW) 也可望往百元挑戰，貨櫃輪將複製 ABF 載板三雄的模式。南電 (8046-TW) 前年 EPS 0.48 元、去年 5.67 元，估計今年達 10~12 元，股價從去年的 47 元附近起漲，至今 (10) 日收盤價 307 元已翻增好幾倍。

比起 ABF 載板，貨櫃輪的 EPS 更好，長榮第一季 EPS 超過 7 元，4 月貨櫃運價指數持續走高，萬海 4 月營收也再創新高，月增 16%、年增高達 178%，估計第二季貨櫃輪獲利將優於第一季。而印度疫情大爆發，繼歐美漲價之後，萬海近日連二次調漲近海貨櫃運價，即使從我 3 月在專欄中推介之後裡，已經從 45 元漲到 100 元以上，行情還沒有走完。萬海與陽明成為這一次 MSCI 半年度調整新增成分股的熱門名單，也是法人優先回補的對象。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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