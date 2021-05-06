〈台股盤後〉鋼鐵人強硬+台積電擺尾 終止日K連五黑

台股今 (6) 日在鋼鐵人領軍傳產股，金融股穩盤以及台積電拉尾盤下，中鋼、華新、長榮、富邦金等都見到買單拉抬，加權指數終場大漲 150.92 點，收 16994.36 點，K 線終止連五黑，成交量 4899 億元。

台股在電金傳齊揚下，盤中一度漲逾 200 點，指數回到 17088 點，不過，原本強勁的航運股，中場過後籌碼鬆動，建新國際跌逾 4%，榮運、慧洋 - KY、陽明、萬海、中航等都觸礁。

電子權值股今天原本也回神，但午盤過後，面板雙虎、大立光、聯電等再度斷電跳水，拖累指數盤中一度翻黑，最低殺到 16764.71 點，高低價差 324 點。

不過台積電神龍擺尾，最後一盤由黑翻紅，終場小漲 2 元、0.34%，收在 587 元；聯發科也大漲近 5%，鴻海漲逾 2%，電子股今天資金比重雖然仍遭到排擠，盤面上主要以 4 月營收創歷史新高的族群獲多方青睞撐盤，包括：矽瑪、南店、譜瑞 - KY、信邦、金居、台表科、貿聯 - KY 等。

鋼鐵股尾盤持續滿面紅，其中，聚亨、中鴻、第一銅、彰源亮燈漲停當靠山，世紀鋼也拉尾盤大漲 9%，燁興、大成鋼、官田鋼、佳大、燁輝、中鋼都漲 4-8% 不等。

金融股今天也扮演穩盤角色，上海商銀漲 3.41% 作收，永豐金、中信金、台新金、華南金、元大金、國泰金、新光金、開發金等漲幅都優於加權指數。

整體來說，台股今天一度重返萬七，但是高檔解套賣壓沉重，電子股持續被提款，短線多方資金大多集中在傳產股，明天將持續挑戰萬七大關，若要重返月線，則須電子股回神，今天台積電和聯發科兩座護國神山都收紅盤，或將注入一劑強心針。