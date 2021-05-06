〈台股盤中〉傳產股扮多頭司令 多空交戰萬七關卡

在電子權值股回神下，台股今 (6) 日一掃前兩日重挫陰霾，電子雙雄聯發科、鴻海同步反彈，但盤面仍以傳產權值股扮演多頭司令，台塑四寶、鋼鐵族群與水泥股帶頭衝鋒，指數盤中重回萬七，不過午盤前電子股賣壓又出籠，傳產股奮力撐盤，今日成交量預估約 5000 億元。

電子權值股方面，台積電在平盤附近遊走，盤中一度翻黑；聯發科表現最強勢，一度大漲半根停板，衝上 1065 元後，漲幅收斂至約 2%，力拚站回月線；鴻海表現也不俗，盤中漲幅約 1%，拚站穩五日線；其他如台達電、聯電、日月光投控、聯詠、廣達持續走弱。

鋼鐵人延續昨日強漲態勢，聚亨一度亮燈漲停，彰源、中鴻、佳大、第一銅、燁興漲近半根停板。

台塑四寶表現強勢，台塑、台塑化同步大漲 3%，台聚、南亞、台化都站穩盤上，橡膠股台橡也漲近半根停板。

雖然資金偏愛傳產族群，但部分 IC 設計族群表現也不俗，譜瑞 - KY 大漲近 6%，力旺、亞信、茂達漲幅均超過 2%；面板族群則再遭賣壓摜殺，彩晶亮燈跌停，友達、群創均跌逾半根停板。

法人指出，台股歷史高點在 17709 點，前兩日重挫時，最低點則來到 16647 點，預估大盤若能回穩到 17178 點，才有機會再向上攻堅，但資金若無法回流至電子股，短線要上攻恐有難度。