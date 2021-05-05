〈台股盤後〉電子股疲軟 再跌90.34點日K連五黑

台股今 (5) 日在電子股籌碼凌亂且投資人持股信心不足影響下，雖有鋼鐵、航運、紡織、航運及金融股撐盤，大盤仍無力回春，終場以 16843.44 點作收、收全場最低，跌 90.34 點或 0.53%，成交值 4551.3 億元。市場專家認為，現階段應重新檢視手中持股，對大盤保持高度警戒。

台股今日大盤開在 16968.75 點，盤中雖一度衝上 17052.2 點，重回萬七大關，但市場因電子股籌碼凌亂，賣壓湧現，形成多殺多格局，終場收最低點，成交值萎縮為 4551.3 億元。

台股今日以傳產、金融股表現較佳，證券分析師黃漢成說，電子股賣壓起因於美股那斯達克、費城半導體指數下挫，造成投資人信心崩潰，台股目前已跌破月線，下檔指望 16446.51 點的支撐。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股已出現日 K 連五黑走勢，投資人現階段應重新檢視手中持股，並對大盤保持高度的警戒。至於昨日集中市場融資餘額減少 88 億元，看來將持續下修。

電子權值股方面，台積電 (2330-TW) 收盤下跌 6 元，收在 585 元；大立光 (3008-TW) 下跌 5 元，收在 3010 元，鴻海 (2317-TW) 則逆勢上漲 1.5 元，收盤價報 110 元。IC 設計股的聯發科 (2454-TW) 收盤更大跌 7.37%，收在 1005 元，聯發科的盤中走弱，也為台股 IC 設計族群帶來極大壓力。

今天金融、鋼鐵、航運及金融類股走勢強，華新 (1605-TW) 收漲停，報 29 元，中鋼 (2002-TW) 在盤中一度漲停，收盤報 39.25 元，上漲 3 元，成交量放大到 42 萬張。