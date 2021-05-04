澳洲央行將利率維持在歷史低點0.1%不變 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 週二 (4 日) 公布利率決議，將維持基準利率在 0.1% 的歷史低點不變，符合市場預期。該行也強調，在實際通膨來到 2% 至 3% 目標區間前，不會上調利率。

澳洲央行指出，不排除進一步購債，以幫助實現充分就業和通膨的目標。央行表示，在完成第二輪的 1000 億美元購債後，將在 7 月的利率會議中考慮未來的購債計畫。該行將仍然會致力於維持高度支持的貨幣環境，直到實現通膨目標，該行預估最早要到 2024 年才能夠達成。

此外，澳洲央行上調了 2021 年國內生產總值 (GDP) 預測至 4.75%，並預估今年底失業率為 5%。此外，該行也預估 2022 年 GDP 為 3.5%，失業率將為 4.5%。

目前澳洲失業率下降速度快於預期，在 2 月為 5.8%，好於去年 7 月曾觸及的最高點 7.5%。3 月份失業率再降至 5.6%，好於經濟學家平均預估的 5.7%，創下去年 3 月以來的新低。澳洲央行計劃將失業率逐步降低至 4% 或以下，以期提振薪資增幅和經濟成長。

該行認為，如今澳洲經濟正在復甦，並且好於預期，認為復甦持續的情況下，今年和明年的經濟成長將超過預期。

澳洲央行也強調，恢復充分就業是最優先的工作，預期澳洲通膨和薪資將會回升，但可能將是溫和且漸進式的。

報導指出，隨著現金充裕的家庭重新開始消費，並且公司企業考慮進行投資，澳洲經濟景氣持續轉好，也帶動了更多的僱員，當地人重新尋找工作，勞動力市場擴大，進一步增強了經濟前景。