人氣退潮 外資買超前十檔全無電子股 傳產再獲青睞

台股今 (5) 日收全場最低，以 16843.44 點作收，跌 90.34 點，三大法人合賣 188.56 億元，不過法人買超集中在鋼鐵股，包含中鋼 (2002-TW)、大成鋼 (2027-TW) 等，並持續調節面板股友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW)，其中值得留意的是，電子股人氣明顯退潮，外資買超前十名中，竟無任何一檔電子股。

台股今日集中市場外資及陸資賣超 144.82 億元，投信買超 2.23 億元，自營商賣超 45.97 億元， 而期貨市場今天外資多單增加 2946 口，累計未平倉合約口數為 38754 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，中鋼、中鴻、新光金、力麗、中信金、集盛、大成鋼、國喬、晶豪科、台航；今天集中市場外資賣超較多的個股為，開發金、群創、聯電、華邦電、友達、旺宏、華航、緯創、金寶、瑞軒。

今天集中市場投信買超較多的個股為，中鋼、南紡、元大金、新光鋼、中鴻、技嘉、台橡、大成鋼、晶技、敦泰。今天集中市場投信賣超較多的個股為，華邦電、友達、聯電、群創、東和鋼鐵、長榮航、長榮、華通、順德、宏碁。

今天集中市場自營高買超較多的個股為，國泰金、開發金、長榮、大成鋼、裕民、仁寶、富邦金、台橡、英業達、緯創；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，陽明、聯電、旺宏、南紡、華邦電、彩晶、台積電、友達、長榮航。

證券分析師黃漢成說，今天台股電子族群賣壓，起因於美股的那斯達克、費城半導體指數下挫，造成投資人信心崩潰，台股已跌破月線，目前先指望 16446.51 點的支撐。