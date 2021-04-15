中鋼5月盤價平均漲幅8.1% 連11月走揚

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 5 月內銷盤價，在美、中投入新基建計畫，全球用鋼需求將持續升溫，在歐美鋼價續創新高、亞洲同步走揚下，順應國際行情，中鋼 5 月盤價連 11 漲，平均上漲 8.1%。

中鋼表示，國際貨幣基金 (IMF)4 月上調今年全球經濟成長率達 6%，高於 1 月預測的 5.5%，反映主要國家推動大規模刺激政策，以及疫苗施打後帶來的經濟復甦；世界鋼鐵協會 (Worldsteel)4 月最新短期預測 (SRO)，也修正今年全球鋼鐵需求成長，由 4.1% 上調至 5.8%，明年續成長 2.7%。

此外，美國宣布將投入 2.3 兆美元，中國也將投入人民幣 10.6 兆元，擴大新基建計畫，中鋼認為，都將帶動全球用鋼需求將持續升溫，且因疫情、氣候及運輸等因素，國際鋼鐵供給吃緊局面短期內難以緩解，更加劇全球鋼鐵交期拉長的局面。

價格來看，中鋼表示，歐、美鋼價續創新高，其中歐洲熱軋近 1 個月內每公噸暴漲 150 美元，已突破 1070 美元；美國熱軋價格則逼近每公噸 1500 美元，而亞洲鋼價相對歐、美仍處低檔，也帶動亞洲新一波行情上漲周期。

中國寶武、鞍鋼 5 月熱軋盤價分別大漲人民幣 400-500 元；越南河靜熱軋每頓大漲 145 美元，一舉突破 900 美元；日本製鐵對東南亞最新報價更已接近每公噸 1000 美元；Tata(塔塔鋼鐵) 則將在歐洲開始實施碳附加費每公噸 12 歐元。

中鋼指出，跟近期國際鋼價與走勢相比，公司盤價明顯落後國際行情，差距高達 100-200 美元，其中，主力單軋熱軋 (RRQ) 淨售價可說是國際市場上最低報價，但為鞏固下游產業接單競爭力，以及保留下游「轉型升級」的時間及資源投入， 5 月盤價採取「順勢、穩健、衡平」原則，平均調幅為 8.1%。

中鋼強調，國內需求量並非中鋼生產量可以全數供應，但中鋼願就自產可供應的數量部分給予支持與協助，同時採取穩健、溫和訂價策略，惟下游業者也須做好接單規劃與料源的布局。