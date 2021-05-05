億豐首季獲利年增57% 每股純益4.38元 創同期新高

窗簾廠億豐 (8464-TW) 今 (5) 日公布 2021 年第 1 季財報，稅後純益 12.8 億元，季減 0.93%，年增率 57.2%，每股純益為 4.38 元，創歷年同期新高，億豐表示，雖然柬埔寨有新冠肺炎擴散，但目前並不影響營運，

億豐 2021 年第一季營收為 67.8 億元，毛利率為 53.7%，季增 1.35 個百分點，年增 4.32 個百分點，稅後純益 12.8 億元，季減 0.93%，年增率 57.2%，每股純益為 4.38 元

億豐今年第二季營運遇到挑戰，其中主要原物料 (PVC) 大幅上升，加上鋼鐵、紙箱等成本墊高，另外美元續貶，多方遇到不少逆風。

億豐主管指出，2021 年首季營收 67.8 億元，年增 45.7%，首季營收勁揚，主因窗簾訂單有不錯的增長、墨西哥客製化窗簾新廠挹注，及去年配合防疫縮減工作天數造成產能低基期，因此首季營收成長幅度亮眼，毛利率則落於 53.7%，主要反映高毛利客製化窗簾營收占比提升、客製化窗簾售價提高及生產效率優化。

展望第二季，億豐表示，雖然柬埔寨擴散中的疫情，暫時不影響生產，但仍需密切關注情勢是否惡化，柬埔寨固定尺寸窗簾廠營運與招工有不確定性。此外，全球運力緊張問題，對公司全球調度、交期，及再度攀升的運輸費用，也值得留意。

億豐 2020 年稅後純益 47.95 億元，創新高，年增 6.48%，每股純益 16.36 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 10 元現金股利；同時，億豐今年也規劃，將在墨西哥、美國、柬埔寨、緬甸等地積極擴充產能。