不支薪疫苗接種假上路 無須就醫證明、不扣全勤獎金

國內今 (5) 日新增 7 例新冠肺炎境外移入病例，無本土個案。指揮中心表示，為強化接種疫苗意願，即日起實施不支薪疫苗接種假，勞工或公務人員接種後若發生不良反應，自接種日起至次日 24 時止均可申請，無須提出就醫證明，也不會扣全勤獎金或影響考績。

指揮中心說明，為保障勞工或公務人員接種疫苗者權益，已邀集勞動部、行政院人事行政總處、銓敘部及法務部等機關研商，並形成共識，不支薪疫苗接種假即起上路，請假者檢具疫苗接種紀錄卡申請即可，無需就診或其他證明。

同時針對勞工或公務人員請假者，訂定相關權益保障措施，指揮中心指出，雇主不得拒絕勞工申請疫苗接種假，不得視為曠職或強迫以事假或其他假別處理，也不可扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分；公務機關也不能拒絕，不得因此影響考績等事宜。

台灣近期發生華航機師、諾富特飯店群聚事件，為強化基層院所與指定社區採檢院所分級醫療服務，即日起，若主動發現民眾確診，開立轉診單的基層院所將可獲得通報獎勵金，每例 1 萬元；指定社區採檢院所則將發給 5000 元；依「傳染病防治獎勵辦法」第 5 條發給醫事人員確診病例通報獎金，每例 1 萬元。

此外，華航機組員染疫愈演愈烈，傳出華航昨晚通知，居家檢疫時間將從現行的「3+11」改為「5+9」，引起機組員反彈。對此，指揮官陳時中表示，目前指揮中心與華航正在共同擬定機組員的清零計畫，居家檢疫天數將從 3 天延長至 5 天，明天中午會對外公布。