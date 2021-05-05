醫療、文教、大傳三大產業女主管過半 女力晉升速度仍緩慢

再過幾天就是母親節，部分媽媽家庭、工作兩頭燒，醫療、文教、大眾傳播為三大女權產業，女主管人數超過一半，不過，人力銀行指出，雖然女力晉升的天花板近年已逐漸變薄，但穿透速度仍顯緩慢，十年來，女主管占比只提高約 5 個百分點。

全國勞動力人口，女性約 532 萬人、占 44.5%，對職場的重要性不言可喻。104 人力銀行分析超過 1118 萬筆求職會員資料，女性非主管占比從 55.2% 升到 57.6%、增加 2.4 個百分點；基層及中階主管占比從 29.5% 升到 34.5%、增加 5 個百分點；高階主管則從 24.4% 升到 30%、增加 5.6 個百分點。

據統計，2020 年女性員工占比較高的「柔性產業」，主要為醫療 (80%)、文教 (73%)、大眾傳播 (65%)，女主管過半。「柔性職務」則為行政 / 法務 (82%)、財會 / 金融 (75%)、行銷 / 企劃 / 專案管理 (66%)、餐飲 / 旅遊 / 美容美髮類 (64%)，女主管占比逼近一半。

104 人力銀行總經理黃于純指出，差距較大的柔性職務是行政 / 法務類，女性員工占比雖然高達 80%，但因工作內容多為行政作業，不容易晉升基層及中階主管。

另外，電子資訊相關的陽剛產業，女性員工只占 40%，女性主管的占比甚至低於 20%；陽剛職缺包括資訊軟體系統類、研發相關類，女性員工不到 20%，女性主管僅約 5%。

十年來，愈來愈多女性高階主管擠進企業決策核心，女力占比增加較多的四大拔尖職務為經營 / 人資、資材 / 運輸、客服業務、以及行銷企劃。

黃于純表示，這四大職務中，資材 / 運輸多為男性統轄，女性員工占比僅 34%，藉由採購或運務調度切入，並在高階主管層中嶄露頭角，顯示性別印象已不符合時代，性別也不再是選擇工作的考量，更非升遷限制。