億豐去年EPS 16.36元創新高 擬配發10元現金股利

品牌窗簾製造商億豐 (8464-TW) 今 (17) 日公布 2020 年全年財報，稅後純益 47.95 億元，創新高，年增 6.48%，每股純益 16.36 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 10 元現金股利，以今天收盤價 420.5 元計算，現金殖利率 2.38%。

同時，億豐今年也規劃，將在墨西哥、美國、柬埔寨、緬甸等地積極擴充產能。

億豐 2020 年營收 244.14 億元，毛利率 55.84%，年增 5.06 個百分點，稅後純益 47.95 億元，創新高，年增 6.48%，每股純益 16.36 元，爲連續 5 年每股配發 10 元現金股利。

億豐主管指出，採美元計算，2020 年的營收年增 7%，其中，高價「客製化尺寸窗簾」營收年成長為 21.9%，遠優於平價「固定尺寸窗簾」表現。對照 2019 年客製化占營收的 55-56% 比重，2020 年客製化占比，攀升至歷史新高的 62% 水準，有利的產品組合，加上進一步推動精實生產，降低部分不利匯率、上揚成本，所帶來的雙逆風，也使億豐在 2020 年獲利攀高。

展望 2021 年，億豐指出，為順利去化在手窗簾訂單，億豐計畫擴張墨西哥客製化窗簾新產能，拓增美國達拉斯廠產線，並增加柬埔寨固定尺寸窗簾組裝線。