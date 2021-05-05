基期低 豪展4月、前4月營收年增逾2倍 續創歷史高

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (5) 日公布營收，受惠持續消化客戶訂單，加上去年基期低，4 月營收 3.15 億元，月減 6.9%、年增 340.98%；累計前 4 月營收 12.85 億元，年增 292%，單月、累計前 4 月續創歷史同期高。

儘管全球新冠疫情持續嚴峻，但耳 / 額溫槍需求逐步飽和，豪展表示，海外客戶仍有需求，但下單量從過去的 3 個月，縮短至 1-2 個月，訂單能見度約可至本季底。

總經理紀強認為，後疫情時代，市場需求維持高檔，且客戶多為國際大品牌廠，今年下單狀況優於去年，且近期新客戶開始對營收產生貢獻，預期本季將可維持高檔，全年營運不會倒退、有機會再攀高。

法人認為，豪展第 2 季單月營收約落在 2-3 億元，單季營收將與第 1 季持平或小幅成長；全年則因上游原物料、零組件漲價以及匯損等因素，毛利率拚站穩 30%。

豪展去年為滿足客戶需求，在台北廠、中國吳江廠擴增產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，總產能提升 1 倍以上，隨著客戶下單趨於保守，將逐步調整產能。

豪展營收比重方面，體溫量測產品占 77%，血壓計、吸鼻器等其他產品占 23%。