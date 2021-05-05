〈貴金屬盤後〉葉倫暗示升息 黃金立刻轉跌

週二 (4 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美財長葉倫 (Janet Yellen) 建議，Fed 可能必須升息以避免經濟過熱。

葉倫並不負責制定利率政策，但她曾擔任過 Fed 主席。

葉倫週一受訪 (但節目於週二播出) 稱，「利率可能將須調升一點，以確保我們的經濟不會過熱，即使以經濟規模來說，這額外支出可能相較偏小。」

Insignia 投顧公司研究主管 Chintan Karnani 指出，「直到上週，現任 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 仍粉碎所有升息預期，葉倫可能是在讓市場為 6 月升息做準備，倘若 5 月份美國經濟成長持續良好表現。」

葉倫發表評論後，美元走漲，ICE 美元指數上升 0.4% 至 91.266，不利美元計價的大宗商品價格。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「由於政策計劃內出現了升息的暗示，黃金市場立即轉向。葉倫就算不在 Fed 內了，她依然有很大的影響力。」

「黃金早盤出現一些避險買盤，因為美股回落且中國和台灣之間的緊張局勢加劇，但在葉倫發話後，所有黃金的正面推力瞬間消失。」Wright 說。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 15.80 美元或近 0.9%，收每盎司 1776 美元。

7 月白銀期貨價格下跌 40 美分或 1.5%，收每盎司近 26.56 美元。

週一黃金收高 1.4%，且創最活躍契約自 4 月 21 日以來最高收盤價。週一白銀上漲 4.2%，創 2 月以降單日上漲最多金額與最大幅度。

葉倫評論公布前，週二美股大盤走低，科技股受重創，激起避險情緒，令黃金早盤溫和走揚。

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格下跌近 0.2%，收每磅近 4.52 美元。

7 月交割的白金期貨價格上升 0.1%，收每盎司 1231.80 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格逆轉走跌 0.1%，收每磅 2977.60 美元。此前，盤中高點達 3019 美元，刷新紀錄。

Zaner 分析師表示，鑑於週二公布了非常強勁的美國汽車銷售數據，「非鈀金需求預期有所提高。」鈀金用於汽車的催化轉化器上。

福特 (F-US) 週二公布，4 月份美國汽車銷售量年增 64.8%，達 197813 輛。