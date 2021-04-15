上櫃公司董事平均酬勞 穩懋1756萬元居冠

證交所與櫃買中心今 (15) 日公布上市櫃公司去 (109) 年董事酬勞統計，上櫃公司部分，半導體業穩懋 (3105-TW) 平均每位董事可領 1756 萬元居冠，是唯一董事平均酬勞超過千萬元的上櫃公司。

根據公開資訊站觀測資料，去年上櫃公司每位董事平均酬勞前五名由半導體與金融業包辦，除了穩懋以平均酬勞 1756 萬元遙遙領先外，第二名則是倉和 (6538-TW) 每位董事平均可領 925 萬酬勞居次，譜瑞 - KY(4966-TW) 則以每位董事平均可領 914 萬元酬勞，緊追在後。

第四名與第五名都是證券期貨業，康和證 (6016-TW) 平均每位董事可領 773 萬元酬勞，元大期貨 (6023-TW) 平均每位董事可領 757 萬元。

值得注意的是，去年董事平均酬勞前 10 名的上櫃公司中，半導體產業就包辦 6 個名額，包括環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW)、欣銓 (3264-TW) 與世界 (5347-TW) 等，每位董事平均酬勞全都擠進前 10 名。

其中環球晶、中美晶兩家公司，每位董事平均酬勞分別為 751 萬元、748 萬元；欣銓與世界兩家公司，每位董事平均酬勞分別也有 661 萬元、627 萬元。

另外，經營權即將易主的日盛金 (5820-TW) 去年每位董事平均也可領取 544 萬元的董事酬勞。