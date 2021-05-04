〈美律法說〉跨足四大新領域搶兆元商機 最快今年貢獻營收

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (4) 日召開線上法說，展望未來，總裁黃朝豊表示，看好 2025 年耳機市場規模將達 1.19 兆元，美律除持續布局既有耳機產品線，也跨足健康醫療、SIP(音訊模組微小化)與視訊會議系統，最快今年就有營收貢獻。

據統計，去年耳機市場規模約 4690 億元，預期 2025 年市場規模將突破兆元，上看 1.19 兆元，年複合成長率 20%，黃朝豊指出，看準此趨勢，已跨入耳機相關領域，包括 SIP、影像視訊等產品線，增加營運成長機會。

耳機方面，黃朝豊表示，去年既有客戶約創造 760 億元商機，預期 2025 年將達 2540 億元，其中持續看好 TWS(真無線藍芽耳機) 未來 5 年需求穩定成長，電競、Audio 耳機陸續有新客戶加入，帶動整體市場增長。

健康醫療部分，黃朝豊預期，隨著人口老化、聽損年齡下降，助聽器需求將擴大，加上美國非處方藥預計今年會納入助聽器，藉此增加配戴率；視訊會議系統市場 2025 年商機約 47 億元，受惠視訊會議普及化，對多功能、效率佳的硬體設備需求提升，美律已有產品進入測試，最快今年開始有營收貢獻。

SIP(音訊模組微小化) 方面，黃朝豊指出，產品微小化已成趨勢，未來 TWS、眼鏡等相關設備都會導入，預估 2025 年，中高階產品中高達 7 成產品均會導入 SIP，市場規模將從去年的 43 億元攀升至 76 億元。

美律則與日月光旗下環鴻合資設立 SIP 封裝設計公司，首個 SIP 產品預計今年 8 月出貨，第二項產品則正在測試中，預計明年亮相。