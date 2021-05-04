〈環球晶法說〉矽晶圓需求估成長至2023年 客戶已開始簽更多長約

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (4) 日召開法說，環球晶看好，各尺寸矽晶圓成長動能將延續至 2023 年，且近來客戶已簽訂更多長約，在市場供給吃緊下，許多客戶也盼公司能擴建新廠。

展望今年，環球晶看好，5G、AI 與電動車等應用，將持續驅動矽晶圓需求成長，包括 6 吋、8 吋及 12 吋等各尺寸，成長動能均可望延續至 2023 年，其中 12 吋動能最強勁，到 2023 年前，每年出貨量均將明顯提升。

今年第一季全球半導體矽晶圓出貨量達到史上新高，刷新 2018 年第三季的歷史最高記錄，且所有尺寸晶圓出貨量同步增加。隨著矽晶圓市況轉佳，客戶對簽訂長約的意願也提高。

環球晶董事長徐秀蘭表示，目前客戶已簽訂更多新長約，公司重視與客戶的長期合作夥伴關係，若客戶願意簽長約，也會確保支持客戶需求，而新長約的價格確實高於先前長約；目前預付貨款金額已高達新台幣 166 億元。

在供給吃緊下，徐秀蘭透露，許多客戶也希望環球晶能擴產，提供更多產能支援需求，但環球晶也與客戶提到，擴建新廠的前提有三個重要條件驅動。

第一， 需要長期的承諾，不只是 1 到 3 年的長約，需要如 5 年等更長期的長約承諾；第二，新廠資本支出費用高，營運成本也墊高許多，產品價格將會重新議定、進一步提升；第三，客戶需相當程度的預付款，以確保長約承諾，同時也支持新廠投資支出。

環球晶韓國新廠去年第四季已量產，月產能 17.6 萬片，主要生產 12 吋拋光矽晶圓，產能逐季拉升。徐秀蘭表示，目前新廠產能已拉升至 17.6 萬片水準，產品 ASP 價格較高，雖有折舊成本，毛利率較其他廠低，但差異很小。

此外，環球晶收購 Siltronic 一案，繼上月公布獲德國、奧地利反壟斷主管機關及美國外國投資委員會核准外，也取得韓國反壟斷主管機關審查通過。目前仍需取得其他相關主管機關核准，預計收購案將於 2021 年下半年完成。