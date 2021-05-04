〈財報〉新冠疫苗貢獻近25%營收 輝瑞Q1財報優預期、上調全年財測

生技公司輝瑞 (Pfizer) 周二 (4 日) 公布 2021 年第 1 季財報，受惠於和 BioNTech(BNTX-US) 共同研發的新冠疫苗，輝瑞 Q1 營收獲利均優於市場預期，且光 BNT162b2 疫苗就為整體營收貢獻約四分之一的收入。在看好疫苗產能持續擴張下，輝瑞上調全年財測和疫苗收入預期。

財報發布後，輝瑞 (PFE-US) 周二美股盤前漲 1.63％，暫報 40.48 美元。

輝瑞盤前股價 (圖：Google)

Q1 財報關鍵數據：

營收：145.8 億美元，年增 45%，優於 FactSet 平均預期的 135.4 億美元

淨利：48.8 億美元，年增 45%

(Non-GAAP)EPS：93 美分，年增 47％，優於 FactSet 平均預期的 77 美分

(Non-GAAP) 研發費用：20.13 億美元，年增 20%

新冠疫苗 BNT162b2 銷售收入：35 億美元

(圖：輝瑞財報)

輝瑞董事長兼執行長 Albert Bourla 表示，既使不含疫苗銷售增長，上季營收仍成長 8%，符合公司在 2025 年前實現 6% 以上年複合增長率的目標。除了疫苗外，公司在臨床、監管以及產品組合等領域均取得重要成就。

財報顯示，輝瑞 Q1 腫瘤科、內科、醫院和罕見疾病部門收益均呈現雙位數增長，癌症和免疫學部門 Q1 帶來 10 億美元銷售額，年增 9%。

自 12 月下旬獲得美國的緊急使用授權後，輝瑞已向美國交付數百萬劑新冠疫苗，目標為 7 月底前交付 3 億劑。

輝瑞也宣布，計劃在本月底向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請新冠疫苗的完全授權，獲准後該公司將能直接向消費者銷售自家疫苗。

另有報導指出，FDA 即將在下周批准輝瑞 - BioNTech 所研發針對 12 至 15 歲青少年的新冠疫苗。輝瑞和 BioNTech 曾在 3 月底宣布，在針對 2260 名青少年的 3 期臨床試驗中，BNT162b2 疫苗對年齡介於 12 至 15 歲的受試者具有強大的抗體反應。

2021 年全年財測：

營收：自 594 億 - 614 億美元，上調至 705 億 - 725 億美元區間

新冠疫苗 BNT162b2 銷售收入：自 150 億上調至 260 億美元，預計全年疫苗出貨量為 16 億劑

(Non-GAAP)EPS：自 3.10-3.20 美元，上調至 3.55-3.65 美元區間

(Non-GAAP) 研發費用：自 92 億 - 97 億美元，上調至 98 億 - 103 億美元區間

排除 BNT162b2 疫苗後的 2021 年全年財測：