〈中華電5G落地〉中華電5G AIOT大聯盟進駐成功大樓 將再募逾500人才

中華電 (2412-TW) 繼去年加入 5G AIOT 大聯盟後，今 (8) 日宣布攜手轉投資公司中華系統整合、佐臻公司以及超過 30 家垂直應用廠商，順利進駐高雄成功大樓，提供資通訊基礎設施、雲端機房、創新應用實驗廠域等，規劃未來 5 年將招募逾 500 名相關人才。

中華電董事長謝繼茂致詞提到，高雄亞灣區 5G AIOT 大聯盟去年底成立，中華電為創始成員，除積極投入資通訊基礎設施、雲端機房以及 5G 網路建設外，過去承諾會延攬研發人力及成立在地研發團隊也順利達陣，未來將持續投入企業專網、無人機應用、AR、VR 等。

中華系統整合為中華電 100% 持有子公司，協助中華電打造 5G 創新應用並扮演催生創新產業發展的角色，其創新應用後續則透過中華電來銷售給企業客戶，或是銷售到海外市場，如新加坡、越南、泰國等。

中華系統整合董事長吳明德指出，5G AIOT 大聯盟目前有超過 30 家廠商，其中 10 家已進駐高雄成功大樓，此外，看好未來 5G 創新應用發展，除已招攬 50 名相關技術員工外，預計未來 5 年將再招募 500 名人才。

高雄市長陳其邁表示，亞洲新灣區是大南方計畫重要一環，也是國家級園區建置計畫，讓高雄轉型為科技智慧城市，成為台灣發展新門戶，預期未來透過中華電的資通訊能力以及運用高雄海、空雙港優勢，能推動高雄數位轉型，加速高雄邁向 5G 極速智慧港灣城市。