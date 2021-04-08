中華電董座：5G網路環境成熟後 資費可能出現調整

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (8) 日表示，由於 5G 投資金額龐大，若 5G 價格不能維持穩定，對各電信商來都是傷害，惟未來 5G 網路環境成熟後，資費價格才可能出現調整。

謝繼茂認為，5G 資費短期內應不會調降，原因在於 5G 網路投資成本高，價格維持穩定應該是各界所期望的，若價格短期有所變動，對各電信商來說都可能造成傷害，待未來電信商 5G 基地台數量、用戶數達到飽和，以及網路環境成熟後，5G 資費價格才可能調降。

台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 近期祭出 4G 雙飽 (上網吃到飽、網內互打免費) 資費價格站，台灣大網路門市推出限時 399 限速、499 不限速雙飽資費方案、遠傳則與 LINE MOBILE 合作推 299/399 雙飽資費。

對此，行動通信分公司總經理簡志誠回應，目前 4G 資費已經呈現穩定狀態，而其他業者為拉攏、鞏固 NP 攜碼用戶 (原號碼跳槽至其他電信商) 推出資費方案也只是短期效應，預期對中華電用戶數影響不大。

謝繼茂指出，目前中華電 5G 用戶數滲透率約 1 成，目標今年底前達到 2 成，以千萬用戶估算，年底 5G 用戶數上看 200 萬戶；雖然現今已能感受到 5G 的網路速度快，但推廣 5G 仍依賴加值應用服務，台灣則尚未出現。

謝繼茂舉例，從中國、南韓 5G 網路使用經驗來看，偶像直播很受到年輕人歡迎，尤其透過 VR 看演唱會，宛如親臨現場，看好相關娛樂應用具潛在發展空間。