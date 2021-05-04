多殺多、系統停損賣壓齊發 台股爆天量一度重挫574點

台股在昨 (3) 日重挫 344 點之後，今天繼續跌破月線、萬七兩大關卡，盤中在電金傳全倒下，引爆多殺多、系統停損賣壓齊發，加權指數最重暴跌 574 點，不到 11 點成交量已超過 4600 億元，預估量能甚至爆出超過 8000 億元破天荒天量。

台股早盤一度漲逾百點，但隨即翻臉跳水，隨著指數一路下探，最低重挫到 16647.61 點，大跌 574.74 點。面板雙虎、台積電、鴻海、聯發科、中鋼等鋼鐵股、開發金、國泰金、中信金等都很疲弱，其中，中鋼還見到跌停。

台股盤中之所以跳水，主要是融資在昨日大幅逾 49.4 億元，寫下去年 8 月 20 日以來，融資最大單日減少金額，今天續跌之後，引爆多殺多。

法人表示，短線宜避開高融資使用率個股，統計至昨日，上市的晶豪科融資使用率居冠、達 73.16%，十詮、元大滬深 300 正 2、富邦 NASDAQ 反 1 都超過 6 成，富邦上証正 2、晶心科、富邦印度反 1、元大滬深 300 反 1、安集、富鼎、富邦日本反 1 也超過 5 成。

而上櫃的海灣融資使用率更高達 96.5%，天宇有 87.16%，大立、邑昇、力致、昱捷、撼訊、永彰、亞帝歐、點序也都居高不下，為上櫃前 10 名。

整體來說，今天市場恐慌氣氛蔓延，不但引爆多殺多，還「共伴」觸動系統停損賣壓，今天一舉爆出天量跌破月線、萬七大關後，後市要觀察季線 16426 點是否有撐。