政院拍板職災保險單獨立法 勞工強制納保、給付提高

五一勞動節將至，行政院會今 (25) 日通過勞動部擬具的「勞工職業災害保險及保護法」草案，無論是受僱事業單位、自然人雇主或無一定雇主之勞工，均強制納保，政府不僅保證職災給付，給付金額也全面提高，草案將函請立法院審議。

勞動部指出，現行勞保屬綜合保險，包含普通事故保險與職業災害保險，兩者保障目的不同，為增進職災勞工及其家屬的權益保障，勞動部推動「勞工職業災害保險及保護法」立法，將職災保險自《勞保條例》抽離，並整合《職業災害勞工保護法》，以建構包含職災預防、補償及重建的完善保障體系。

該草案共分 6 章 109 條，納保範圍將會擴大，受僱登記有案事業單位之勞工，不論僱用人數，皆強制納保；無一定雇主或自營作業之職業勞工，仍透過職業工會強制納保；受僱自然人雇主之勞工，納為特別加保對象，並規劃簡便加保措施。

草案第 17 條規劃提高投保薪資，授權訂定投保薪資分級表，上限為 72800 元，可涵蓋 9 成以上勞工薪資水準；下限定為基本工資，提供職災勞工適足的基本保障。

該草案也增進、充實各項給付內容，如擴大醫療給付範圍，提高傷病給付水準，失能與遺屬年金按投保薪資一定比率計算給付金額，並建立部分失能年金制度。

此外，職災保險法草案同時整合職業災害預防與重建業務、強化職業傷病通報與鑑定機制，以及提供各項津貼補助及勞動保障措施。行政院長蘇貞昌指出，職災保險法可望納入 33 萬名原無勞保的勞工朋友，推估每年近 1700 個家庭受惠。