盤前財經大事搶先讀2021年05月04日

今日操盤前瞻

澳洲央行利率會議

美國 3 月耐久財訂單

美股財報季：輝瑞、Under Armour、賽靈思

法說會：中華電、台灣大、立積、環球晶等

股東會：宏遠、致和證

鮑爾：美國經濟取得實質進展 但低、高收入族群就業仍失衡

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周一 (3 日) 表示，儘管美國經濟復甦正在取得實質性進展，但低、高收入族群就業狀況仍不平衡，此外，Fed 官員也表示，在供需緊繃狀況下今年確實存在通膨壓力，不過預料明年將有所緩解。閱讀全文...

美 4 月 ISM 製造業 PMI 回落 原料短缺、價格飆高持續打擊製造商

美國供應商管理協會 (ISM) 周一 (3 日) 公布最新數據，4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 自 37 年高點回落至 60.7，但價格指數依舊衝高，顯現出原物料、零件缺貨問題持續刺激商品價格高漲。閱讀全文...

股王爭霸戰再起 矽力衝 3065 元再超車大立光

股王爭奪戰再度上演，矽力 - KY(6415-TW) 昨 (3) 日無懼大盤重挫，開高走高，盤中最高達 3065 元，創 2 個月多月新高，大立光 (3008-TW) 則因 4 月營收可能持續下滑，股價隨大盤走跌，最低跌到 3005 元，讓出股王寶座。閱讀全文...

陽明 3 月大賺近 80 億元 年增逾 2000% EPS 2.43 元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 昨 (3) 日公布 3 月自結，單月稅後純益高達 79.41 億元，年增 2046.32%，高於 1 月公布的稅後純益 74.8 億元，3 月每股純益 (EPS) 高達 2.43 元。閱讀全文...

劉德音：美國應投資研發 而非試圖移動供應鏈

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音接受美國 CBS 新聞節目《60 分鐘 (60 Minutes)》專訪強調，晶片短缺與晶圓廠所在地無關，美國應投資研發，培養碩博士與大學生投入晶圓製造業，而不是試圖移動供應鏈。閱讀全文...

郭明錤：蘋果 2023 年推折疊 iPhone 將採用 TPK-KY 奈米銀技術

天風國際分析師郭明錤昨 (3) 日最新報告指出，隨著各大品牌廠積極搶進折疊手機市場，預期蘋果 (AAPL-US) 將在 2023 年推出搭載可撓式 OLED 折疊 iPhone，點名觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 奈米銀技術將獲蘋果採用，應用在折疊 iPhone 上。閱讀全文...

矽力今年研發費用 21 億元起跳 著重車用、伺服器等高階產品

新科股王矽力 KY(6415-TW) 昨 (3) 日公布股東會年報，內容指出，去年研發費用達 21.61 億元，創下歷史新高，預期今年將持續投入新品、新技術開發，研發費用至少 21 億元起跳，將著重汽車電子、工控、5G 通訊、伺服器等高階應用產品。閱讀全文...