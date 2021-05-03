富達大砍螞蟻集團估值至1440億美元 幾乎較去年減半

在受到中國監管機構大力整頓後，螞蟻集團增長前景飽受外界質疑。繼華平投資 (Warburg Pincus LLC) 大砍螞蟻估值至 2000 億美元後，近期傳出股東之一的富達投資 (Fidelity Investments) 也跟進將螞蟻估值幾乎砍半。

根據最新提交的監管文件，截至 2 月，富達對旗下幾檔基金的螞蟻股票估值約為 1440 億美元，幾乎較去年 8 月的 2950 億美元減半，凸顯出富達對螞蟻集團價值的悲觀看法。

去年 11 月，螞蟻集團 IPO 計劃突然遭到北京當局喊停，且遭中國監管機構強迫遵守一系列金融法規後，投資人對於螞蟻集團的看法開始產生劇烈變化。

在評估未上市股票時，基金的公允價值委員考慮因素包含已上市競爭對手的市場表現、公司未來現金流量預期以及各項財務指標等。

除了華平和富達外，其他股東和分析師也認為，如今螞蟻市值已大幅低於 3000 億美元，其中有部分人士正在等待螞蟻集團的整改細節，以提出新的估值預期。

去年底至今年初，普信集團 (T.Rowe Price Group Inc.) 和貝萊德 (BlackRock Inc.) 對螞蟻的估值落在 2000 億至 2500 億美元間。普信集團發言人表示，旗下部分基金已意識到對螞蟻進行投資所帶來的風險。