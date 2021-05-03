歐元區4月製造業PMI升至62.9 創歷史新高

根據 IHS Markit 在週一 (3 日) 公布的數據顯示，在需求激增的推動下，歐元區 4 月份製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 62.9，創下歷史新高。

數據顯示，歐元區 4 月製造業 PMI 從 3 月份的 62.5 升至 4 月份的 62.9，儘管低於市場預期的 63.3，但是仍創下有紀錄以來的歷史新高，高於成長與萎縮的榮枯分界線 50。整體製造業產出與新訂單皆接近 3 月所創紀錄高。

如今歐洲爆發第三波新冠肺炎疫情，迫使部分國家的政府重啟封鎖錯失，服務業受到嚴重衝擊，不過，工廠在很大程度上仍然維持開放。

IHS Markit 的首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區製造業正在蓬勃發展。過去兩個月的產量和訂單均以前所未有的速度增加，主要受惠於各經濟體有望逐漸擺脫疫情，和對未來一年正向的前景，使得需求激增。

不過，Williamson 也表示，供應上的限制依然是個問題，導致工廠未完成訂單的累積數創下新高。在供不應求的情形下，製造商傾向對消費者提出更高的價格。

IHS Markit 副經濟學總監 Phil Smith 表示，儘管多國對當前的供應問題表示擔憂，但製造商對來年的總體前景依然樂觀，數據維持在高位，表明製造商認為目前遇到的瓶頸是暫時性的，未來需求和供應方面的狀況都將獲得改善。

各國來看，法國 4 月製造業 PMI 終值下滑，由前值的高點 59.3，回落至 58.9，也低於市場原先預期的 59.2。義大利 4 月製造業 PMI 由前值的 59.8，續升至 60.7，為 1997 年 6 月有紀錄以來新高，但仍略低於市場預期 60.9。德國今年 4 月 PMI 終值由前值的高點 66.6，回落至 66.2，低於市場原預期的 66.4。