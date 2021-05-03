台股重挫逾300點回測月線 三大法人聯手賣超200.61億元

疫情擴大衝擊市場多頭信心，台股今 (3) 日重挫逾 300 點，電子股殺聲隆隆，台積電摜破 600 元，聯發科、聯電暴跌逾半根停板，終場指數下跌 344.31 點，收全場最低 17222 點，失守 5、10 日線，回測月線，三大法人全站在賣方，共計賣超 200.61 億元。

台股今日成交值爆出 5877 億元，續改寫歷史第二大量的紀錄。觀察籌碼面，外資持續賣超 81.95 億元；投信賣超 26.48 億元；自營商也賣超 92.25 億元。三大法人合計賣超 200.61 億元。

電子權值股哀鴻遍野，權王台積電失守 600 元，盤中賣壓逐漸出籠，終場重挫 2%，收全場最低 588 元；聯發科、聯電連袂重摔逾 6%；鴻海、大立光、日月光投控、國巨、廣達等也有 2-4% 的跌幅。

面板股今日成為殺盤重心，友達、群創、彩晶全面落入跌停；先前強勢的 IC 設計股也爆出逃命賣壓，包括敦泰、揚智、立積、晶豪科，多檔都亮燈跌停，聯詠重挫逾 5%、瑞昱跌逾 2%；矽力 - KY 無懼大盤回檔，開高走高，最高達 3070 元，創 2 個月多月新高，終場收 3030 元，擠下大立光，登上股王寶座。

市場資金持續湧進航運族群，萬海今日股價衝破百元大關，成為首檔股價來到三位數的航運股，終場收 101.5 元，陽明亮燈漲停、達 87.7 元，長榮漲逾 9%、收 86.6 元；此外，台航、中櫃、台驊投控同步亮燈漲停。

富邦金決議配發 3 元現金股息、1 元股票股利，創歷史新高，激勵股價盤中飆漲逾 9%，最高達 70.5 元，終場收 68.8 元，台新金、國泰金同步走高，帶動金融類股指數攀上 23 年新高。