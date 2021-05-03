〈焦點股〉印度疫情掀起棉花漲勢 多檔紡織股奔漲停

印度疫情失控衝擊全球棉花供應，帶動棉價飆漲，市場看好台灣棉紗廠營運可望受惠，南紡、大東、東和、宏洲等多檔今 (3) 日獲買盤追捧，盤中均攻上漲停，化纖原物料需求也水漲船高，包括力鵬、新纖、中石化等上游廠股價也所表現。

台灣本土疫情擴大，從華航機師延燒至諾富特飯店，目前累計 24 例確診，衝擊市場多頭信心，台股今天應聲重挫逾 200 點，跌破短期均線，不過，航運、玻璃、紡織類股仍吸引買盤進駐。

國際棉花價格近一年已上漲 3-4 成，印度是僅次於中國的第二大棉花生產國，隨著疫情失控，導致當地勞動力短缺，農民種植意願也下降，加上歐美紡織服飾需求攀升，棉紗期貨價蠢蠢欲動，也有不少訂單紛紛轉至其他亞洲國家生產，台廠有機會受惠轉單行情。

台灣最大棉紗廠南紡目前產能滿載，且擁有低價庫存，在轉單效應發酵下，市場看好台廠利差空間擴大，有利營收獲利表現，南紡今日盤中直奔漲停，達 31.05 元，累計近 1 個月來，南紡股價已翻漲近一倍，創 20 多年新高。

上市紡織類股指數今天逆勢上漲逾 1%，包括大東、東和、宏洲、聯發、宏遠、弘裕等，盤中均亮燈漲停，宏益、力鵬、利華等漲勢也相當強勁。

受疫情影響，棉花供給短缺、漲勢兇猛，連帶紡織上游原料行情水漲船高，隨著化纖需求攀升，其中 EG 的中纖今日一度亮燈漲停，盤中漲勢略為收斂，供應 AN、CPL 的中石化同步大漲逾半根停板。

此外，供應瓶用聚酯粒的新纖，尼龍粒的力鵬、集盛，以及加工絲的力麗、聯發等紡織上游原料廠，近來股價也都表現不俗。