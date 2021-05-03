〈永昕展望〉看好ADC趨勢 擬再斥逾30億元建置新廠

永昕 (4726-TW) 看準生物新藥抗體偶聯藥物 (ADC) 可強化目前用藥效果，全球市場規模將突破百億元，擬斥資逾 30 億元建置三廠，目標 2024 年投產。

ADC 抗體藥物具有標靶特性，開發時程較快，相較新藥開發至取得藥證至少需要 10 年時間，ADC 抗體藥物最快僅需 4 年並成國際藥物開發趨勢，近兩年美國 FDA 已核准 3、4 張藥證。

總經理陳佩君表示，ADC 屬於第二代抗體藥物，可以加速、強化對抗體內病毒，目前許多 CDMO 公司看準此趨勢，已開始建置 ADC 新廠，顯示 ADC 市場潛力龐大。

據統計，ADC 全球市場 2024 年將達 129 億美元，2018-2024 年複合成長率達 35%，永昕看準此趨勢，預計斥資逾 30 億元建置新廠，目前已在竹北租好土地將建置 ADC 新廠，預計會有兩棟建築，產線除 ADC 產線及充填線外，也會建置細胞治療及微生物產線和充填線，最快 2024 年投產。

談到 CDMO 市場發展，陳佩君指出，CDMO 門檻高，包括培養細胞、儲存細胞、充填等，尤其客戶產品上市後需求量龐大，產能需要有一定規模，投資金額規模與一般藥廠開發藥品無法同時相比。

再者，CDMO 業者初期訂單會以早期開發中藥物為主，此期間成本最大、風險也較高，尚須研發 1-2 年才會進入 GMP 階段，藥物開發才會較為穩定，因此需要更多訂單加入，穩固整體營運。