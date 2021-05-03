台股ETF人氣爆棚 投資人數突破145萬人

台股 4 月份人氣爆棚，成交量一路放大，台股 ETF 投資人數也在此期間再創新高，原型台股 ETF 於 4 月底總投資人數突破 145 萬人，4 月份以來，增加人數達 28,579 人。從新增人數前 10 大 ETF 可發現，高股息 ETF 最受青睞。

台股單日成交金額在 4 月 22 日突破 6500 億元、創下歷史天量，且有四個交易日成交金額都在 5000 億元之上，台股投資強強滾，ETF 投資人數也不斷增加，據集保中心公佈數據統計，至 4 月 29 日止，台股原型 ETF 投資人數達 145 萬 8538 人。

單月 ETF 交投增加人數就達 28,579 人，其中，新增投資人數第一名的是永豐台灣 ESG(00888-TW)，光一檔一個月就新增 25,682 人，占比近 9 成，且該檔 ETF 從 3 月底剛掛牌時的 9000 多人，至 4 月 29 日投資人數已達 35,058 人，成長率 273.91%，除了新增投資人數大幅提升，總投資人數排名也擠前十大，名列第九大台股人氣 ETF。

永豐投信分析，從 4 月份台股原型 ETF 新增投資人數的前十大人氣排行榜觀察，四大類台股 ETF 最受青睞，包括：台股高股息 ETF、台股 ESG ETF、台股中小型 ETF 與台股權值型 ETF 等四大類型，隨著台股持續攀創新高，類股輪動加速，加上 5、6 月進入除權息旺季，投資人對於股息型、ESG 概念、權值型或去年漲幅落後的中小型等 ETF 的參與度提升。

00888 追蹤富時台灣 ESG 優質指數投資，指數成份股除強調 ESG 高評分、市場流通性佳，也鎖定股息率優異等特性，成份股也將陸續進入除權息季節，由於 00888 提供季配息定期股息發放機制，值得期待。