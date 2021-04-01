疫苗激勵多頭續航 勞動基金2月賺668億元

各國陸續施打疫苗，激勵全球股市站穩多頭，勞動基金運用局今 (1) 日公布 2 月基金運用績效，單月收益 668.7 億元，整體勞動基金收益 927.9 億元、收益率 2.08%。

其中，攸關勞工退休金的新、舊制勞退基金，合計單月收益 769.6 億元、收益率 2.16%；至於勞保基金收益數 154.3 億元、收益率 2.09%，就業保險金收益數 1.6 億元、收益率 0.11%，職災保險金 0.1 億元、0.12%，積欠工資保險金收益 2.3 億元、1.73%。

在基金規模部分，截至 2 月底止，整體勞動基金規模共 4 兆 6473 億元，其中新制勞退基金規模為 2 兆 7823 億元，舊制勞退基金規模為 9075 億元，勞保基金規模為 7945 億元，就保基金規模為 1381 億元，職災保護專款規模為 109 億元，積欠工資墊償基金規模為 140 億元。

勞金局表示，全球陸續加強施打疫苗，美國近期也通過 1.9 兆美元紓困案，加上美、歐、日等主要國家央行皆維持低利率政策，並持續大規模資產購買計畫，預料將有助全球經濟邁向復甦。

但在疫情尚未平息前，後續仍需觀察疫苗普及率及有效性、美中貿易爭端、英國脫歐經貿不確定性等風險。