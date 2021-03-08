上市審查趨嚴 傳京東科技撤銷A股上市申請

周一 (8 日) 根據《南華早報》引述市場消息人士指出，京東集團（9618-HK）旗下京東科技可能放棄在上海科創板掛牌的計劃。目前放棄的詳細情形不明，但會不會轉往香港上市消息人士也沒有透露。

外界猜測撒回上市申請可能與自從螞蟻集團 IPO 在去年 11 月被暫停後，中國商業環境已出現不同的變化有關。

今年 2 月份，A 股市場共有 20 家 IPO 企業被主管機關抽樣檢查，當中高達 80% 企業撤回上市申請，引發市場嘩然。

同時，IPO 申報企業撤回不上市的情況正如滾雪球般擴大。根據滬深交易所網站公布，3 月份第一周共 10 家 IPO 申報終止審查，暫停上市，反映出 A 股 IPO 市場似乎正面臨撤回上市潮。

業內認為 A 股這種情況主要與最近 IPO 嚴格審查有關。而企業主動撤回上市申請後，一般約隔一年可繼續申請 IPO，影響並不大。同時近期 IPO 的嚴查，承銷商也有顧慮，多數也建議客戶上市申請先撤回。

南華早報指稱，京東科技認為現階段撤回 IPO 是適當的做法，因自首次提出上市計畫以來，公司名稱、業務及高管團隊都出現變化。因此京東科技撤銷上市未來仍有可能會重新在 A 股提出上市申請，或是轉向香港或美國市場上市。

今年 1 月份，京東集團宣布將雲與 AI 業務和京東數科整合後，成立京東科技子集團。

至於京東旗下京東物流之前已向港交所（388-HK）送交申請上市文件。根據外電消息表示，京東物流預計今年第二季上市，估值上看 400 億美元。

