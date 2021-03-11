京東2020全年財報佳 美股盤前一度大漲10%

中國電商巨頭京東 (JD.com) 周四 (11 日) 發布 2020 年第 4 季和全年財報，2020 年營收、獲利均優於市場預期，且 Q4 新增活躍用戶數仍維持強勁，帶動全年淨增 1.1 億至 4.72 億人。

受財報利好刺激，京東 (JD-US) 美股盤前一度飆逾 10%。周四截稿前，京東漲勢已較收斂，漲幅逾 6% 至 94.80 美元。

基於 GAAP Q4 財報關鍵數據：

營收：年增 31.4% 至人民幣 2243 億元，優於市場預期的 2195 億元

淨利：年增 575% 至人民幣 243 億元

稀釋後 ADS：人民幣 15.18 元，去年同期為人民幣 2.44 元

基於 non-GAAP Q4 財報關鍵數據：

淨利：年增 194％至人民幣 24 億元

稀釋後 ADS：人民幣 1.49 元，去年同期為人民幣 0.54 元

2020 全年財報：

營收：年增 29.3% 至人民幣 7458 億元，優於預期的 7405.8 億元

淨利：年增 305% 至人民幣 494 億元，優於預期的 251.5 億元

(Non-GAAP) 淨利：年增 57% 至人民幣 168 億元

(Non-GAAP) 稀釋後 ADS：人民幣 10.56 元，去年同期為人民幣 7.25 元

財報顯示，2020 年京東年度活躍用戶數年增 30.3%，達到 4.72 億，其中超過八成新增用戶來自中國三線以下城市所構成的下沉市場，顯見京東在觸及下沉市場的策略已見成效。

京東董事長兼執行長劉強東表示，京東本季持續推進以供應鏈為基礎的技術與服務戰略，不斷豐富公司收入的多樣性。未來將積極響應市場發展與需求變化，繼續投資創新、高成長潛力的業務，以實現可持續增長。