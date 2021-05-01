銅價飆！大礦商Codelco急擴產 奈何智利疫情惡化計畫難成

本周銅一度突破 1 萬美元關卡，受惠於銅價以及產量穩定產出，全球最大的銅礦商 Codelco 第一季營收一倍以上，儘管公司已盡全力生產銅礦，但智利疫情升溫下長期而言恐仍不利銅礦擴產。

Codelco 表示，經過斥資數十億美元的智利礦場大修，提高礦場礦石品質，銅礦第一季銅礦產量達 38.6 萬公噸，年增 7%。然而，由於先前智利疫情升溫，導致生產狀況一度受阻。

在美國總統拜登新刺激政策的推出、零利率以及全球經濟復甦的推動下，銅價周四一度突破每公噸 1 萬美元，是 2011 年來首見，距離同一年締造的歷史高點不遠。

Codelco 第一季營收躍升至 46.5 億美元，是 10 年前原物料超級週期頂點以來最高水平。受惠於銅礦旺盛需求，第一季 Codelco 的 Hales、El Teniente、Chuquicamata 等礦場均有獲利，抵消 Gabriela Mistral 部門 40% 的虧損。

此外，Codelco 成功應對疫情和一系列的工資談判使礦場能順利營運，有助於舒緩全球金屬的供需緊張。

不過，智利第一季銅總產量仍下降，但該國預計今年將能夠提高產量，因為 Codelco、必和必拓 (BHP) 和 Antofagasta 擁有的巨型礦床已簽訂協議，得以在智利疫情升溫期間持續開採銅礦。

然而，長期而言，智利疫情激增可能會對銅市場產生負面影響，為保護工人而採取防疫的措施意味著 El Teniente 礦場的礦產將延遲一年之九，Chuquicamata 礦場的地下作業也比計畫中還慢。

儘管如此，Codelco 執行長 Octavio Araneda 表示，無論如何，下半年旗下所有項目的開發預計都會有顯著進展。