銅價飆漲創近10年新高 12檔台廠概念股有利可圖

美、中兩強衝刺基礎建設，電動車、再生能源需求也不斷增加，高盛直言銅將成為新石油，帶動國際銅價飆漲，4 月以來已狂漲超過 8%，創近 10 年新高，不排除每噸上看 1 萬美元。市場看好，銅片供應、銅箔及 CCL 上游產業，以及電線電纜、導線架、連接器等有機會受惠這波行情，12 檔銅價大漲概念股第二季營運可期。

倫敦金屬交易所 (LME) 3 個月銅期貨價 23 日上漲 1.5%，收在每公噸 9542 美元，為 2011 年 8 月以來最高價，單周累計漲幅約 4%，為連三紅，26 日開盤後，再度上漲逾 1%，衝破 9600 美元關卡，盤中觸及 9670 美元，分析師看好，銅價有機會挑戰 2011 年創下的 10190 美元歷史新高紀錄。

隨著銅價飆漲，越上游廠商受惠程度就越高，因為擁有相對低價的庫存，成本往下轉嫁幅度高，獲利空間就可再放大。市場點名，包括銅片供應商第一銅 (2009-TW)，銅箔廠南亞 (2408-TW)、金居 (8358-TW)、榮科 (4989-TW) 與 CCL 廠台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 等，可望優先受惠此波行情。

銅箔基板三大原材料銅及銅箔加工費、玻纖布、環氧樹脂價格均走高，加上供給吃緊，南亞、聯茂 4 月報價大漲約 15-20%，市調機構指出，廠商不僅將成本轉嫁下游，還保持著較高的溢價，且交期也持續拉長，上半年營運將有不錯的表現。分析師認為，雖然第三季電子玻纖布價格可能出現鬆動，但整體來看，CCL 廠供不應求難解，成本壓力仍不小，後續報價是否再調整值得期待。

金居開發出先進式反轉銅箔後，率先搶下二大處理器的伺服器平台，今年可望隨新平台在第二季開始放量，帶動營收走高，金居 3 月營收 6.51 億元，年增 29.8%，創上櫃掛牌以來新高，第一季營收為 18.33 億元，年增 24.65%。

台光電受惠品牌廠手機、平板進入備貨期，以及網通與基礎建設專案訂單延續、汽車需求強勁，3 月營收 28.18 億元，創下歷年單月新高，年增近 3 成，首季營收 80.04 億元，年成長 35.5%。聯茂 3 月營收 27.52 億元，年增 13.9%，創歷史新高，首季營收 73.94 億元，年增 31.6%。聯茂雖然日前新埔廠發生火警，但市場需求強勁，訂單依舊爆滿，法人估第二季營收優於第一季仍可期。

此外，由於台商回流、半導體擴廠、建商推案等因素，電線電纜廠相關產品需求也轉趨殷切，加上政府積極推動離岸風電、太陽光電政策，所需的電網也都需要用到銅，因此，法人看好，擁有較高庫存的華新 (1605-TW)、大亞 (1609-TW) 等台廠較有利。其中，華新攜手三菱重工維特斯，供應彰芳二期和西島、中能風場風機塔內的電線電纜；大亞則放棄原本的海纜建廠計畫，將資金轉投入太陽能事業。

銅價居高不下，華新去年稅後純益 66.9 億元，每股純益 2.04 元，年增逾倍，今年本業營運超乎預期，業外更加亮眼，轉投資的華新科、華邦電、彩晶及華東等，均繳出亮眼成績單，「母以子貴」題材持續發酵。

另一大驅動力就是電動車，無論是鋰電池或汽車電子，對於銅的需求都很大。由於銅的延展性佳，導熱、導電性高，是大部分連接器及線束、端子的主要原料，占生產成本逾半，連接器產業暫無缺料問題，擁有低價庫存的廠商，獲利表現相對有利，市場看好健和興 (3003-TW)、胡連 (6279-TW) 等台廠表現，不過，若國際銅價短期不回，對於毛利率恐造成影響，後續是否有調漲報價的動作仍待觀察。

導線架的報價與銅價高度連動，目前國內主要的廠商訂單能見度至少達今年第四季，法人估報價有機會逐季調漲。受惠車用市場復甦，IDM 大廠全力拉貨，加上產能優化效益顯現，界霖 (5285-TW) 3 月營收 5.17 億元，年增 45.3%，第一季營收 14.52 億元，年增 49.79%，均改寫歷史新高。

受惠客戶訂單強勁，順德 (2351-TW) 3 月營收回升至 8.8 億元，年增 33.91%，第一季營收 24.51 億元，年增 26.39%。由於銅價居高不下，順德第二季開始調漲價格，獲利表現將優於第一季，目前訂單能見度已達第四季。

高盛先前發布「銅是新石油」研究報告，在減碳、再生能源取代石化燃料的趨勢下，銅將成不可或缺的金屬，預估供給吃緊將使得報價 4 年內跳漲超過 6 成。